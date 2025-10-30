Meteo, nuova fase di intensificazione per l’uragano Melissa: il ruolo del calore oceanico atlantico

L’uragano Melissa continua a stupire meteorologi e analisti atmosferici. Dopo aver attraversato le Bahamas, il sistema ha mostrato una nuova fase di intensificazione, sfruttando acque oceaniche eccezionalmente calde e un notevole surplus energetico presente nel cuore dell’Atlantico. Gli ultimi aggiornamenti confermano una nuova diminuzione della pressione centrale, un chiaro indicatore di rafforzamento della struttura ciclonica e di un’organizzazione interna sempre più efficiente. Le osservazioni meteo evidenziano un eyewall compatto e ben definito, caratteristica tipica degli uragani maggiori. La temperatura elevata delle acque superficiali sta fornendo ulteriore carburante alla tempesta, favorendo venti molto intensi e un rapido consolidamento del sistema. Melissa, in questa fase, presenta valori tipici di un uragano di categoria elevata, con un gradiente di pressione marcato e venti ben oltre le soglie severe della scala Saffir-Simpson.

Si tratta di un comportamento che conferma un trend sempre più frequente negli ultimi anni: cicloni in grado di rigenerarsi rapidamente in risposta a oceani insolitamente caldi e a dinamiche atmosferiche più complesse di quelle tradizionali.

Verso le Bermuda, poi la transizione extratropicale

Il percorso attuale punta verso nord-est, con le Bermuda che potrebbero sperimentare venti forti e mareggiate significative. Il passaggio dei venti sinottici esterni, combinato con la circolazione principale dell’uragano, potrebbe generare onde molto alte e condizioni marine proibitive.

Successivamente, Melissa sembra destinato ad avviare la fase di transizione extratropicale, trasformandosi gradualmente in una profonda depressione simile a quelle che caratterizzano l’Atlantico settentrionale in inverno. Questa evoluzione è tipica quando una tempesta tropicale risale verso latitudini più elevate e interagisce con masse d’aria più fredde e fronti barici delle medie latitudini.

Uno scenario raro: possibile influenza sull’Islanda

L’elemento che rende Melissa un caso di studio estremamente interessante è la possibilità — rara e meteorologicamente notevole — che il suo nucleo residuo raggiunga l’area islandese ancora con intensità marcata. Gli uragani che arrivano a latitudini subpolari mantenendo tali caratteristiche sono molto rari, e proprio per questo si sta monitorando la situazione con attenzione.

Se il quadro venisse confermato, Melissa potrebbe entrare nella lista delle tempeste tropicali più insolite e intense mai risalite così a nord. Non a caso, cresce l’ipotesi che il nome “Melissa” possa essere ritirato in futuro, come accade per i cicloni più impattanti o scientificamente rilevanti.

Un uragano destinato ai libri di meteorologia

Il caso di Melissa dimostra quanto siano dinamici gli oceani e quanto la transizione dei cicloni tropicali verso lo schema extratropicale possa creare fenomeni atmosferici estremamente complessi. La tempesta sta già diventando un riferimento importante per gli studi sulla resilienza dei sistemi tropicali a latitudini insolitamente elevate e per l’interazione fra oceani caldi e atmosfera in un clima che cambia rapidamente.

Un uragano che — a prescindere dall’evoluzione finale — entrerà di diritto nella storia della meteorologia moderna.