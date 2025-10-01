Meteo, ondata di freddo fuori stagione sull’Est Europa: temperature fino a 10°C sotto la media sui Balcani

Un’ondata di freddo fuori stagione colpirà l’Europa orientale e principalmente i Balcani in questo inizio di ottobre. Si prevede che le temperature scenderanno anche sotto lo zero in diverse aree, mentre non si escludono le prime nevicate precoci anche a quote relativamente basse. Si prevede che la temperatura media dei prossimi quattro giorni sarà fino a 10°C in meno rispetto ai livelli normali della stagione (periodo 1991-2020), il che rende questa ondata di freddo particolarmente significativa per il periodo.

Questa ondata di freddo si farà sentire anche in Italia a partire da questa notte, facendo piombare le temperature su valori invernali e portando la neve fino a quote basse per questo periodo dell’anno.