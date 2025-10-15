Meteo, ondata di freddo in Canada: decine di record di temperatura minima in British Columbia

Meteo Canada: diverse città hanno battuto record di freddo ieri mattina, tra cui una che ha infranto un record che durava da 115 anni

neve canada

Il clima in British Columbia, nel Canada occidentale, è stato freddo e gelido in questi giorni, e diverse città hanno battuto record ieri mattina, tra cui una che ha infranto un record che durava da 115 anni. Dalla mattina di lunedì 13 a quella di mercoledì 15 ottobre, sono stati battuti oltre 30 record di temperatura minima giornaliera, secondo i resoconti meteorologici giornalieri di Environment and Climate Change Canada (ECCC). Sebbene Vancouver sia stata piuttosto fredda, la temperatura non si avvicina minimamente a quella raggiunta dalla città di Quesnel. Quesnel ha battuto un record del 14 ottobre che durava da oltre un secolo, raggiungendo una temperatura di -9,1°C. Il precedente record del 14 ottobre era stato stabilito nel 1910, quando la città raggiunse una temperatura di -7,8°C.

Secondo l’ECCC, questa temperatura è ben al di sotto della norma per questo periodo dell’anno a Quesnel, che di solito si aggira intorno a una minima di 0°C.

L’insediamento del Lago Tatlayoko, situato vicino al fiume Homathko, ha registrato la temperatura più fredda della British Columbia il 14 ottobre, raggiungendo i -12,3°C.

Altre località della British Columbia che hanno registrato record di temperature minima il 14 ottobre ci sono Bella Bella (-0,4°C), Chetwynd (-7,7°C), Port Alberni (-2,6°C), Port Hardy (-2,3°C), Prince George (-11,3°C), Puntzi Mountain (-11,3°C), Sechelt (+1,2°C) e Terrace (-2,8°C).

