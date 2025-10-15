Meteo, ondata di freddo in Canada: decine di record di temperatura minima in British Columbia

Il clima in British Columbia, nel Canada occidentale, è stato freddo e gelido in questi giorni, e diverse città hanno battuto record ieri mattina, tra cui una che ha infranto un record che durava da 115 anni. Dalla mattina di lunedì 13 a quella di mercoledì 15 ottobre, sono stati battuti oltre 30 record di temperatura minima giornaliera, secondo i resoconti meteorologici giornalieri di Environment and Climate Change Canada (ECCC). Sebbene Vancouver sia stata piuttosto fredda, la temperatura non si avvicina minimamente a quella raggiunta dalla città di Quesnel. Quesnel ha battuto un record del 14 ottobre che durava da oltre un secolo, raggiungendo una temperatura di -9,1°C. Il precedente record del 14 ottobre era stato stabilito nel 1910, quando la città raggiunse una temperatura di -7,8°C.

Secondo l’ECCC, questa temperatura è ben al di sotto della norma per questo periodo dell’anno a Quesnel, che di solito si aggira intorno a una minima di 0°C.

L’insediamento del Lago Tatlayoko, situato vicino al fiume Homathko, ha registrato la temperatura più fredda della British Columbia il 14 ottobre, raggiungendo i -12,3°C.

Altre località della British Columbia che hanno registrato record di temperature minima il 14 ottobre ci sono Bella Bella (-0,4°C), Chetwynd (-7,7°C), Port Alberni (-2,6°C), Port Hardy (-2,3°C), Prince George (-11,3°C), Puntzi Mountain (-11,3°C), Sechelt (+1,2°C) e Terrace (-2,8°C).