Meteo, tempesta Amy in rapido approfondimento: piogge e burrasche in arrivo sulla Francia

La tempesta Amy, struttura depressionaria di origine tropicale evoluta in sistema extratropicale, sta entrando nella sua fase più intensa e interesserà il Nord Europa e la Francia con condizioni meteo severe. Nel pomeriggio di venerdì 3 ottobre il minimo barico è stato stimato a 968 hPa al largo della Scozia, con ulteriore approfondimento atteso fino a 952 hPa entro la mattina di sabato 4.

Raffiche estreme attese in Scozia L’impatto maggiore è previsto tra le Isole Shetland e la parte continentale della Scozia, dove sono attese raffiche tra 90 e 120 km/h, con punte locali di 140–150 km/h lungo i tratti costieri più esposti. Sulle Highlands, per effetto Venturi, non si escludono picchi fino a 160–170 km/h, valori tipici delle grandi tempeste atlantiche.

Francia sotto fronte caldo, poi fronte freddo In Francia il peggioramento è già in atto: copertura nuvolosa estesa e prime precipitazioni hanno interessato il settore occidentale nella serata di venerdì, con accumuli 5–12 mm. Tra sabato mattina e mezzogiorno il passaggio del fronte freddo porterà piogge diffuse e una rotazione dei venti con raffiche temporanee fino a 70–90 km/h.

Precipitazioni e calo termico Gli accumuli di pioggia attesi oscillano fra 10 e 20 mm a seconda dei settori, con i quadranti sud-orientali più esposti. Particolarmente significativo il calo termico: in poche ore le temperature scenderanno di 4–5°C, passando da 13–18°C a valori compresi tra 8–14°C.

Fase post-frontale nel weekend Dopo il transito del fronte sono previsti rovesci sparsi e raffiche 65–75 km/h, occasionalmente fino a 90 km/h nelle celle convettive residue. Domenica 5 ottobre il quadro resterà variabile, con venti occidentali moderati (50–65 km/h, fino a 75 km/h lungo le coste) e massime 9–16°C.