Tempesta Amy sul Regno Unito: venti di uragano, allerta meteo e trasporti paralizzati | VIDEO

Il Regno Unito sta affrontando ore critiche per il passaggio della tempesta Amy, un profondo ciclone atlantico capace di innescare venti di uragano e piogge abbondanti. Gli impatti più severi riguardano Scozia, Irlanda del Nord, Inghilterra nord-occidentale e Galles nord-occidentale, con disagi diffusi alla mobilità e rischi per la sicurezza.

Perché Amy è così intensa: la ciclogenesi esplosiva La genesi di Amy è stata alimentata da un jet stream particolarmente teso e dall’energia residua dei cicloni tropicali Humberto e Imelda. L’interazione ha favorito un rapido approfondimento del minimo barico, generando un gradiente di pressione marcato e raffiche tempestose paragonabili a quelle di un uragano di categoria 1.

Allerte meteo del Met Office: vento e pioggia Il Met Office ha diramato allerte arancioni per vento nelle aree più esposte e allerte gialle per pioggia su un’area più ampia. In Irlanda del Nord sono attese raffiche di 95–115 Km/h nelle zone interne e fino a 130 Km/h lungo le coste, con onde pericolose e rischio di blackout. In Scozia il picco è atteso tra il pomeriggio e la sera, con punte fino a 160 Km/h su coste e rilievi.

Scuole e servizi: prime chiusure in Irlanda del Nord L’Education Authority ha disposto la chiusura anticipata delle scuole nelle contee di Antrim, Londonderry, Tyrone e Fermanagh, “nell’interesse della sicurezza pubblica”. La polizia segnala allagamenti stradali, rami e alberi caduti e invita a limitare gli spostamenti non essenziali.

Trasporti in tilt: aerei, treni, traghetti e ponti Voli : cancellazioni su più rotte, inclusi collegamenti Aer Lingus da e per Belfast City .

: cancellazioni su più rotte, inclusi collegamenti da e per . Traghetti : sospese le corse tra Cairnryan e l’Irlanda del Nord nelle ore centrali della giornata.

: sospese le corse tra e l’Irlanda del Nord nelle ore centrali della giornata. Ferrovie scozzesi : servizi cancellati sulle linee Perth–Inverness , Inverness–Aberdeen , Fort William–Crianlarich ; limitazioni di velocità estese in serata.

: sulle linee , , ; estese in serata. Ponti e viabilità: chiusura del Forth Road Bridge; restrizioni per mezzi alti su Kincardine, Clackmannanshire e A1 Tyne Bridge. Il Queensferry Crossing dovrebbe restare aperto alle auto grazie alla protezione antivento, ma con possibili limitazioni per i veicoli alti. Deviazioni operative alla Old Military Road (tratto “Rest and Be Thankful”).

Impatto atteso e rischi principali Nel corso dell’evento sono probabili blackout, interruzioni dei trasporti, caduta di alberi e mareggiate lungo le coste atlantiche. Possibili allagamenti localizzati in presenza di rovesci più intensi e criticità su tratti esposti a vento trasversale. Irlanda, i venti violenti della tempesta Amy sferzano Galway

Raccomandazioni ufficiali Il ministro scozzese ai Trasporti Fiona Hyslop invita a verificare gli aggiornamenti in tempo reale, programmare con cautela gli spostamenti e evitare viaggi non indispensabili nelle fasce orarie di picco. Si raccomanda la messa in sicurezza di oggetti all’aperto e la consultazione dei bollettini del Met Office.

Le prossime ore La fase più severa si concentrerà tra il tardo pomeriggio e la notte sulle aree settentrionali, con progressivo miglioramento domenica ma in un contesto ancora ventoso e instabile. Alle spalle del fronte, sono possibili rovesci post-frontali e un calo termico di 4–5°C.