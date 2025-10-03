Tempesta Amy sul Regno Unito: venti di uragano, allerta meteo e trasporti paralizzati | VIDEO

Scozia e Irlanda del Nord sotto assedio: scuole chiuse e popolazione in allerta per la tempesta Amy. Trasporti paralizzati: voli cancellati, treni sospesi e collegamenti marittimi interrotti

Tempesta Amy mareggiata Regno Unito

Il Regno Unito sta affrontando ore critiche per il passaggio della tempesta Amy, un profondo ciclone atlantico capace di innescare venti di uragano e piogge abbondanti. Gli impatti più severi riguardano Scozia, Irlanda del Nord, Inghilterra nord-occidentale e Galles nord-occidentale, con disagi diffusi alla mobilità e rischi per la sicurezza.

Perché Amy è così intensa: la ciclogenesi esplosiva

La genesi di Amy è stata alimentata da un jet stream particolarmente teso e dall’energia residua dei cicloni tropicali Humberto e Imelda. L’interazione ha favorito un rapido approfondimento del minimo barico, generando un gradiente di pressione marcato e raffiche tempestose paragonabili a quelle di un uragano di categoria 1.

Tempesta Amy raffiche di vento

Allerte meteo del Met Office: vento e pioggia

Il Met Office ha diramato allerte arancioni per vento nelle aree più esposte e allerte gialle per pioggia su un’area più ampia. In Irlanda del Nord sono attese raffiche di 95–115 Km/h nelle zone interne e fino a 130 Km/h lungo le coste, con onde pericolose e rischio di blackout. In Scozia il picco è atteso tra il pomeriggio e la sera, con punte fino a 160 Km/h su coste e rilievi.

Scuole e servizi: prime chiusure in Irlanda del Nord

L’Education Authority ha disposto la chiusura anticipata delle scuole nelle contee di Antrim, Londonderry, Tyrone e Fermanagh, “nell’interesse della sicurezza pubblica”. La polizia segnala allagamenti stradali, rami e alberi caduti e invita a limitare gli spostamenti non essenziali.

Tempesta Amy allagamenti

Trasporti in tilt: aerei, treni, traghetti e ponti

  • Voli: cancellazioni su più rotte, inclusi collegamenti Aer Lingus da e per Belfast City.
  • Traghetti: sospese le corse tra Cairnryan e l’Irlanda del Nord nelle ore centrali della giornata.
  • Ferrovie scozzesi: servizi cancellati sulle linee Perth–Inverness, Inverness–Aberdeen, Fort William–Crianlarich; limitazioni di velocità estese in serata.
  • Ponti e viabilità: chiusura del Forth Road Bridge; restrizioni per mezzi alti su Kincardine, Clackmannanshire e A1 Tyne Bridge. Il Queensferry Crossing dovrebbe restare aperto alle auto grazie alla protezione antivento, ma con possibili limitazioni per i veicoli alti. Deviazioni operative alla Old Military Road (tratto “Rest and Be Thankful”).

Tempesta Amy mareggiate

Impatto atteso e rischi principali

Nel corso dell’evento sono probabili blackout, interruzioni dei trasporti, caduta di alberi e mareggiate lungo le coste atlantiche. Possibili allagamenti localizzati in presenza di rovesci più intensi e criticità su tratti esposti a vento trasversale.

Irlanda, i venti violenti della tempesta Amy sferzano Galway

Raccomandazioni ufficiali

Il ministro scozzese ai Trasporti Fiona Hyslop invita a verificare gli aggiornamenti in tempo reale, programmare con cautela gli spostamenti e evitare viaggi non indispensabili nelle fasce orarie di picco. Si raccomanda la messa in sicurezza di oggetti all’aperto e la consultazione dei bollettini del Met Office.

Raffiche da uragano Tempesta Amy

Le prossime ore

La fase più severa si concentrerà tra il tardo pomeriggio e la notte sulle aree settentrionali, con progressivo miglioramento domenica ma in un contesto ancora ventoso e instabile. Alle spalle del fronte, sono possibili rovesci post-frontali e un calo termico di 4–5°C.

In sintesi

Amy rappresenta un evento autunnale ad alta intensità, prodotto da una ciclogenesi rapida e dal contributo energetico dei recenti sistemi tropicali atlantici. Il mix di venti di burrasca, mareggiate e piogge richiede massima prudenza fino all’esaurimento delle allerte.

Tempesta Amy in Irlanda, mare in tempesta a Galway

