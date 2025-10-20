Meteo, tempesta tropicale Fengshen a Taiwan: piogge torrenziali e forti venti sferzano l’isola | VIDEO

La Central Weather Administration di Taiwan ha avviato un’operazione di risposta alle forti piogge su larga scala o più intense, affermando che sono previste piogge torrenziali localizzate nell’area metropolitana di Taipei. La CWA afferma che le forti piogge, portate dalle bande esterne della tempesta tropicale Fengshen e dal monsone di nord-est, probabilmente continueranno fino a giovedì 23 ottobre. Le precipitazioni accumulate nelle ultime 36 ore nel distretto di Nan-gang a Taipei hanno già raggiunto i 420 millimetri, e nel distretto di Shi-ding a Nuova Taipei, quasi 390 millimetri.

I meteorologi avvertono di ulteriori precipitazioni, affermando che anche a Keelung e Yi-lan si dovrebbe fare attenzione ad alluvioni lampo, cadute di massi, frane e forti raffiche di vento, soprattutto nelle zone costiere occidentali. Inoltre, la CWA ha emesso avvisi di pioggia intensa anche per le contee di Hsinchu e Taitung, avvertendole della possibilità di precipitazioni superiori a 40mm in un’ora o 80mm in 24 ore.

Il meteorologo indipendente Wu Der-rong ha affermato che le ultime previsioni indicano che la tempesta Fengshen si sposterà verso il lato orientale dell’isola cinese di Hainan. Si prevede poi che Fengshen si sposterà verso sud-ovest, allontanandosi da Taiwan e raggiungendo il lato meridionale di Hainan entro mercoledì 22 ottobre, ha affermato Wu. Ha aggiunto che, sebbene la tempesta si allontanerà ulteriormente da Taiwan, l’umidità portata dai venti stagionali da nord-est potrebbe comunque portare piogge intense o estremamente intense a Taiwan settentrionale e orientale tra giovedì e venerdì.