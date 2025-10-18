Missili Tomahawk all’Ucraina? La verità di Zelensky sulle intenzioni di Trump

Donald Trump non ha detto ‘no’ all’invio dei Tomahawk a Kiev, anche se per il momento non ha detto ‘sì’. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky preferisce mantenere un tono ottimista sulla possibilità che il presidente americano alla fine si decida a inviare i missili richiesti, che servirebbero per colpire la Russia più in profondità. In un’intervista a Nbc news concessa dopo essere stato ricevuto alla Casa Bianca da Trump, Zelensky ha commentato: “è positivo che il presidente non abbia detto ‘no’, ma per oggi non ha detto ‘sì'”.

“Io penso – ha aggiunto nell’anticipazione dell’intervista che sarà trasmessa integralmente domenica – che Putin abbia paura che gli Stati Uniti ci consegnino i Tomahawk. E io penso che lui abbia davvero paura che noi li usiamo”.