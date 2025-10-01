Montagna: 58enne disperso sul Monte Nerone

Un 58enne di Morro d’Alba (Ancona) è disperso da ieri dopo essere uscito per una passeggiata in un sentiero vicino a Rio di Vitoschio, sul Monte Nerone, nel territorio di Piobbico (Pesaro Urbino). L’uomo aveva avvisato i figli ma non è più rientrato né ha dato notizie. Le ricerche coinvolgono vigili del fuoco di Pesaro e Cagli con unità Saf e cinofile, il Soccorso alpino, carabinieri e droni speciali per individuare telefoni senza segnale. La pioggia impedisce l’intervento dell’elicottero. Il cellulare potrebbe essere scarico e l’uomo in difficoltà per una caduta. Le operazioni sono coordinate sul posto.