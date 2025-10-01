Montagna, trovato morto l’escursionista disperso sul Monte Nerone

È stato trovato senza vita l’uomo di 58 anni disperso da un giorno sul Monte Nerone (Urbino) a Rio Vitoschio, nei pressi di Piobbico. La scoperta da parte del nucleo cinofili dei Vigili del Fuoco attorno le 13 di oggi. L’uomo era uscito di casa ieri mattina da Morro d’Alba, in provincia di Ancona, per fare un’escursione e non come sembrava in un primo momento per cercare funghi. Da lì il silenzio: i familiari, preoccupati e non riuscendo a raggiungerlo telefonicamente, hanno dunque allertato i Carabinieri.

Alle 2.45 di questa notte, la richiesta di supporto da parte dei militari ai Vigili del Fuoco con la squadra di Cagli e al comando avanzato con il personale Tas che registrano e mappano le zone di ricerca. In ausilio dall’Umbria il nucleo Vvf Sapr con i droni e i dispositivi per localizzare i telefoni. In mattinata era stata trovata l’auto all’imbocco di un sentiero verso le grotte. Le ricerche hanno portato alla tragica scoperta: il decesso sarebbe da attribuire ad un malore.

Come apprende LaPresse ci vorranno diverse ore per il recupero della salma, previsto non prima di sera, a causa del maltempo e delle forti piogge che rendono difficile l’uso dell’elicottero.