Mosca in fermento per i missili Tomahawk USA, l’ira del Cremlino: “momento drammatico”

La possibilità che gli Stati Uniti acconsentano a rifornire l’Ucraina di missili Tomahawk a lungo raggio è un tema “di estrema preoccupazione”. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov al giornalista della televisione di stato russa Pavel Zarubin, in dichiarazioni pubblicate oggi e riprese da diversi media internazionali. “Ora è davvero un momento molto drammatico in termini del fatto che le tensioni si stanno intensificando da tutte le parti”, ha aggiunto. Stando a quanto rivelato da Axios, il tema è stato discusso dai presidenti di Usa e Ucraina, Donald Trump e Volodymyr Zelensky, nel corso della loro telefonata di ieri. Oggi i due si sono sentiti di nuovo, con Zelensky che ha definito “molto produttiva” anche l’ultima conversazione.