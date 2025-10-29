Nuova passeggiata spaziale: missione riuscita per i cosmonauti russi | VIDEO

Ieri 2 cosmonauti russi hanno svolto un’importante attività extraveicolare sulla superficie esterna della Stazione Spaziale Internazionale. Sergey Ryzhikov e Aleksey Zubritsky hanno trascorso quasi 7 ore nello Spazio aperto, completando con successo una serie di operazioni tecniche e di manutenzione. L’obiettivo principale dell’intervento era garantire il corretto funzionamento dei sistemi esterni della Stazione e preparare future missioni scientifiche. L’agenzia spaziale Roscosmos ha pubblicato un breve video che riassume le fasi più spettacolari del lavoro, offrendo al pubblico un raro sguardo sul duro e affascinante lavoro degli astronauti.