Nuova passeggiata spaziale per cosmonauti russi fuori dalla ISS | VIDEO

Sergei Ryzhikov e Alexei Zubritsky, cosmonauti di Roscosmos, l’agenzia spaziale russa, dovrebbero effettuare una passeggiata spaziale domani, martedì 28 ottobre, per installare apparecchiature scientifiche all’esterno della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Secondo Roscosmos, i cosmonauti apriranno il portello di uscita del modulo Poisk del segmento russo della ISS alle 15:20 (ora italiane). La passeggiata spaziale dovrebbe durare 6 ore e 28 minuti. Secondo il piano, Ryzhikov e Zubritsky installeranno un iniettore di plasma pulsato (l’esperimento Impulse) sul modulo Nauka, sostituiranno una cassetta nell’apparato di crescita dei semiconduttori (l’esperimento Ekran-M) e puliranno una finestra. I cosmonauti trasferiranno anche il pannello di controllo esterno del manipolatore remoto ERA.

Questa sarà la terza passeggiata spaziale per Ryzhikov e la seconda per Zubritsky.

La ISS sta completando gli ultimi preparativi per il lavoro all’esterno della stazione. Il cosmonauta Alexei Zubritsky, supervisionato da specialisti a terra, controlla e regola i sistemi della sua tuta spaziale nel video a corredo dell’articolo, ripreso dal cosmonauta Oleg Platonov e diffuso da Roscosmos.

La NASA fornirà una copertura in diretta della passeggiata spaziale, anche se a causa della chiusura governativa la copertura degli eventi della ISS avrà commenti tecnici limitati.

Pochi giorni fa un’altra passeggiata spaziale “russa”

La precedente passeggiata spaziale nell’ambito del programma russo si è svolta il 16 ottobre. Ryzhikov e Zubritsky hanno installato l’apparecchiatura scientifica Ekran-M sulla superficie esterna della ISS. La passeggiata spaziale è durata 6 ore e 11 minuti.

Attualmente sulla ISS lavora un equipaggio di sette persone: i cosmonauti di Roscosmos Sergei Ryzhikov, Alexei Zubritsky e Oleg Platonov; gli astronauti della NASA Zena Cardman, Jonathan Kim e Michael Fincke; e l’astronauta della JAXA Yui Kimiya.