Nuovo record per SpaceX: lanciati satelliti Starlink nella sua 135ª missione orbitale dell’anno

I record continuano ad accumularsi per SpaceX, l’azienda aerospaziale di Elon Musk. Uno dei razzi Falcon 9 dell’azienda è decollato oggi, sabato 25 ottobre, dalla Vandenberg Space Force Base in California alle 16:20 (ora italiana), trasportando 28 satelliti Internet Starlink verso l’orbita terrestre bassa (LEO). Si è trattato del 135° lancio orbitale dell’anno per SpaceX, superando un record stabilito dall’azienda nel 2024. Tutti i voli orbitali di SpaceX quest’anno sono stati effettuati da Falcon 9, che negli ultimi 11 mesi hanno lanciato tante missioni quanti ne ha effettuati lo Space Shuttle della NASA nei suoi 30 anni di storia.

SpaceX ha inoltre lanciato cinque voli di prova suborbitali del suo megarazzo Starship quest’anno.

Nel 2024, l’azienda ha lanciato 132 missioni Falcon 9, due voli del più potente Falcon Heavy e quattro test suborbitali Starship.

Il lancio di oggi

Nel volo di oggi, il Falcon 9 è rientrato sulla Terra come previsto, atterrando nell’Oceano Pacifico a bordo della drone ship “Of Course I Still Love You” circa 8 minuti e mezzo dopo il decollo. Si è trattato del 19° lancio e atterraggio per questo particolare booster, designato 1081. Lo stadio superiore del Falcon 9, nel frattempo, ha continuato a trasportare i 28 satelliti Starlink verso la posizione LEO, dove sono stati rilasciati circa un’ora dopo il decollo.

I traguardi di SpaceX nell’ultima settimana

SpaceX ha raggiunto diversi traguardi importanti nell’ultima settimana circa. Ad esempio, una recente missione ha lanciato in orbita il 10.000° satellite Starlink, e un’altra è stata il 31° volo record del booster Falcon 9, noto come 1067.

E il lancio del satellite Spainsat NG-2 del 23 ottobre è stato il 139° decollo complessivo dell’anno per SpaceX, un altro nuovo record.