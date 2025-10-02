Oggi alle 19 storico Consiglio dei Ministri sull’Energia: c’è la svolta per il ritorno al nucleare

Il Consiglio dei ministri è convocato oggi, giovedì 2 ottobre 2025, alle ore 19 a palazzo Chigi, per – si legge in una nota – l’esame del seguente ordine del giorno: schema di decreto-legge: Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni della Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) (presidenza – Ambiente e Sicurezza energetica); schema di disegno di legge: delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile – esame definitivo (presidenza – Ambiente e Sicurezza energetica); schema di decreto legislativo: norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento dallo Stato alla Regione della “Terrazza a mare” situata nel comune di Lignano Sabbiadoro (UD) (presidenza – Affari regionali e Autonomie).

E ancora, schema di decreto legislativo: modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 per il recepimento dell’articolo 74 della direttiva (Ue) 2024/1640 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo – esame preliminare (Affari europei, Pnrr e Politiche di coesione – Economia e Finanze); schema di decreto legislativo: modifiche alla normativa nazionale ai fini del recepimento delle disposizioni della direttiva (Ue) n. 2024/1174, che modifica la direttiva (Ue) n. 2014/59 e il regolamento (Ue) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili – esame preliminare (Affari europei, Pnrr e Politiche di coesione – Economia e Finanze); schema di decreto legislativo: attuazione della direttiva (Ue) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 che modifica la direttiva 2011/83/Ue per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/Ce – esame preliminare (Affari europei, Pnrr e Politiche di coesione – Imprese e made in Italy); schema di decreto legislativo: attuazione della direttiva (Ue) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che modifica le direttive (Ue) 2018/2001 e (Ue) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell’assetto del mercato dell’energia elettrica dell’Unione – esame preliminare (Affari europei, Pnrr e Politiche di coesione – Ambiente e Sicurezza energetica); Documento programmatico di finanza pubblica (Economia e Finanze); leggi regionali; varie ed eventuali.