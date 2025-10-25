Oggi è il World Pasta Day, il simbolo nazionale che unisce cultura e salute

Oggi, 25 ottobre 2025, i riflettori di tutto il mondo puntano sull’Italia per celebrare il World Pasta Day. Questa ricorrenza annuale, promossa per la prima volta a Napoli nel 1998 e giunta quest’anno alla sua 27ª edizione, non è semplicemente una festa gastronomica. È la celebrazione di un fenomeno socio-culturale ed economico che non ha eguali. Le ultime ricerche demoscopiche confermano un dato sorprendente, che riempie di orgoglio gli italiani: la pasta è percepita come l’ambasciatrice più autorevole e il simbolo più forte del Made in Italy nel mondo, in grado di superare nell’immaginario collettivo persino icone globali come la pizza e il vino. Dagli oltre 23 kg pro-capite consumati annualmente dagli italiani (che si confermano i maggiori consumatori al mondo) a quel quasi 60% della produzione che ogni giorno viene esportato in oltre 200 Paesi, la pasta rappresenta un patrimonio insostituibile. Ma cosa rende questo piatto, apparentemente così semplice, un fenomeno così universalmente amato, potente e resiliente?

L’identità di un piatto globale

Il suo imbattibile potere identitario e la sua diffusione globale poggiano su 3 pilastri fondamentali:

Accessibilità – La pasta è un alimento economicamente alla portata di tutti, rendendola un pilastro della cucina popolare e familiare, dalle tavole più semplici ai ristoranti stellati;

Convivialità – Il rito del "fare la pasta" o dello "spaghetto improvvisato" è sinonimo di condivisione, casa e accoglienza, unendo generazioni e culture diverse attorno allo stesso tavolo;

Semplicità – La sua versatilità permette abbinamenti infiniti, ma la sua essenza risiede nella semplicità, come testimonia l'intramontabile successo della pasta al pomodoro.

Miti da sfatare

In occasione del World Pasta Day, va smentito il persistente mito che dipinge la pasta come un alimento “ingrassante”. I benefici nutrizionali della pasta, se consumata nelle giuste quantità e con condimenti equilibrati, sono ampiamente riconosciuti:

Fondamento della Dieta Mediterranea – La pasta è la base della piramide alimentare del regime mediterraneo, uno dei modelli dietetici più salutari al mondo, associato a un minor rischio di malattie croniche;

Fonte di Nutrienti Essenziali – È un'ottima fonte di carboidrati complessi , che forniscono energia duratura. Contribuisce inoltre all'apporto di micronutrienti come folati , ferro e fibre (soprattutto se integrale);

Nessun rischio aggiuntivo per i diabetici – Diversi studi scientifici hanno confermato che l'assunzione di pasta, nelle giuste porzioni, non è associata a un peggioramento del controllo glicemico in persone con diabete di tipo 2.

Nuove tendenze per nuove esigenze

L’industria della pasta ha saputo evolvere, intercettando le nuove esigenze dietetiche e le tendenze wellness. Oggi, gli scaffali offrono un’ampia varietà di alternative che rispondono a intolleranze, scelte alimentari e un desiderio generale di mangiare in modo più consapevole:

Pasta integrale – Apprezzata per il maggiore contenuto di fibre, essenziali per la salute intestinale;

Pasta senza glutine – Un'opzione fondamentale per i celiaci, realizzata con farine di riso, mais o altri cereali;

Pasta a base di legumi – Varianti innovative prodotte con farina di ceci, lenticchie o piselli, che aumentano l'apporto proteico del piatto.

Così, la pasta continua la sua marcia trionfale: non solo un pilastro della tradizione culinaria italiana, ma un alimento moderno, sano e versatile, pronto ad affrontare le sfide alimentari del futuro mantenendo intatto il suo ruolo di orgoglio nazionale nel mondo.