Oggi inizia la Settimana dei Nobel: si parte con il premio per la Medicina

Oggi prende ufficialmente il via la Settimana dei Nobel, il tradizionale appuntamento internazionale che celebra i massimi risultati della scienza, della cultura e della pace. Alle 11:30 locali, il Karolinska Institutet svelerà il vincitore del Premio Nobel per la Medicina, aprendo così il calendario delle onorificenze 2025. Dal 1901 a oggi, il premio per la Medicina è stato assegnato 115 volte a 229 scienziati, confermando la sua centralità nella storia della ricerca medica. Il programma proseguirà con il Nobel per la Fisica martedì 7 ottobre alle 11:45, la Chimica mercoledì 8 ottobre, la Letteratura giovedì 9 e il Nobel per la Pace venerdì 10. La settimana successiva, lunedì 13 ottobre, sarà annunciato anche il vincitore del Premio in Scienze Economiche, istituito dalla Banca centrale svedese nel 1969.

L’Italia e il Nobel

L’Italia ha una lunga e prestigiosa tradizione nei Nobel: 21 riconoscimenti che spaziano dalla medicina alla fisica, passando per la letteratura. Tra i premiati figurano nomi iconici come Camillo Golgi, Guglielmo Marconi, Enrico Fermi, Carlo Rubbia e Giorgio Parisi. Anche la cultura italiana è ben rappresentata, con autori come Giosuè Carducci, Luigi Pirandello, Eugenio Montale e Dario Fo. Solo 2 le donne italiane insignite: Grazia Deledda per la Letteratura nel 1926 e Rita Levi Montalcini per la Medicina nel 1986.

Alfred Nobel e la nascita dei premi

I Nobel nascono dalla volontà di Alfred Nobel, scienziato, inventore della dinamite e filantropo svedese, che nel 1895 stabilì nel suo testamento che la maggior parte della sua fortuna sarebbe stata destinata a riconoscere coloro che apportano il massimo beneficio all’umanità. Alla sua morte, nel 1896 a Sanremo, furono istituiti i premi che dal 1901 vengono assegnati ogni anno, attirando l’attenzione di tutto il mondo.

Come vengono assegnati i Nobel

Il processo di selezione dei vincitori è rigoroso e riservato: migliaia di esperti e accademici presentano candidature entro settembre, le identità restano segrete per 50 anni e i comitati responsabili operano senza pressioni politiche. Alfred Nobel aveva indicato specificamente quattro istituzioni per i premi: l’Accademia Reale Svedese delle Scienze (Fisica e Chimica), il Karolinska Institutet (Medicina), l’Accademia Svedese (Letteratura) e un comitato nominato dal Parlamento norvegese (Pace). Il premio per le Scienze Economiche è assegnato anch’esso dall’Accademia Reale Svedese delle Scienze.