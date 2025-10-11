Paura alle Isole Formiche: disperso un sub, attivate le operazioni di ricerca

È in corso un’operazione di ricerca e soccorso alle Isole Formiche di Grosseto per un subacqueo disperso. L’allarme è scattato nel pomeriggio di oggi e ha visto l’immediato coinvolgimento della sede centrale dei vigili del fuoco di Grosseto. Su richiesta della Capitaneria di porto di Porto Santo Stefano, che sta coordinando le operazioni, una squadra di soccorritori acquatici del comando grossetano si è già imbarcata su un gommone diretto verso l’area interessata.

In supporto è previsto anche l’arrivo dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Livorno, che verranno trasportati sull’isola a bordo dell’elicottero “Drago 63” del Nucleo di Arezzo, dopo essere stati prelevati dalla sede di Cecina. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso e la situazione è in costante aggiornamento.