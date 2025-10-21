Peste suina: un nuovo positivo tra i cinghiali in Piemonte

Una nuova positività di cinghiali alla peste suina africana è stata accertata dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta in Piemonte dove il totale dei casi sale a 792. Il totale dei positivi sui cinghiali sale complessivamente a 1.941 casi, stabili in Liguria a 1.149. Fermi a 9 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli. In Piemonte la nuova positività sui cinghiali è stata osservata in provincia di Alessandria a Denice (secondo caso nel Comune). Non si segnalano nella regione nuovi focolai in allevamenti suinicoli e rimangono stabili a 187 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana.