Piogge e temporali tra Sicilia e Malta: il maltempo colpisce il Sud | LIVE

Una nuova ondata di maltempo sta interessando le regioni centro-meridionali dell’Italia e l’area del Canale di Sicilia, dove forti piogge e temporali sono in atto tra la Sicilia e Malta. La causa è un vortice di bassa pressione che, nelle prossime ore, continuerà ad alimentare instabilità e precipitazioni localmente intense, soprattutto sul versante meridionale dell’isola. La Protezione civile ha diramato un’allerta arancione per rischio idrogeologico per Calabria e Puglia centro-meridionale, mentre la Sicilia è in allerta gialla. I fenomeni più intensi saranno accompagnati da rovesci violenti, frequente attività elettrica, raffiche di vento e possibili grandinate.

