Allerta Meteo Protezione Civile, piogge e temporali insistono al Sud: allarme arancione in 2 regioni

Una circolazione depressionaria sul Mediterraneo centrale continua ad interessare il nostro Paese, spostandosi gradualmente dal Mar Tirreno verso lo Ionio. Tale dinamica innesca condizioni di spiccata instabilità sulle due Isole Maggiori e su parte del Meridione della Penisola, con particolare riferimento alle zone ioniche. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che fa seguito a quelli diffusi nei giorni scorsi. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 15 ottobre, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, su Sardegna e Campania.

Dalle prime ore di domani, giovedì 16 ottobre, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, sulla Puglia, specie sui settori meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 16 ottobre, allerta arancione in Calabria e sulla Puglia centro-meridionale. Valutata, inoltre, allerta gialla in Molise, Basilicata, Sicilia e su alcuni settori di Sardegna, Campania, Abruzzo, Lazio e sul restante territorio della Puglia.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 15 ottobre 2025

Precipitazioni: – da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna orientale e meridionale, Sicilia e Calabria, con quantitativi cumulati generalmente moderati; – sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori della Sardegna, su Basilicata, Campania e settori orientali della Puglia, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; – da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Puglia, su Lazio meridionale e Molise occidentale, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: nessun fenomeno significativo. Venti: tendenti a forti orientali sulla Sardegna settentrionale e localmente su Toscana, Liguria e sui settori tirrenici di Toscana, Lazio e Campania. Mari: tendenti a molto mossi il Mar Ligure settore di Ponente e il Mar di Sardegna e dalla sera il Tirreno centrale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 16 ottobre 2025

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori ionici di Calabria e Basilicata e sulla Puglia meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Puglia, Basilicata e Calabria e su Sicilia e Campania, con quantitativi cumulati moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali e meridionali della Sardegna, Molise e sui settori meridionali di Abruzzo e Lazio, con quantitativi cumulati deboli fino a puntualmente moderati

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: forti settentrionali sulla Sardegna orientale e localmente sui settori tirrenici di Toscana, Lazio e Campania; tendenti a forti nord-occidentali sulla Sicilia occidentale e sud-orientali sulla Puglia meridionale.

Mari: molto mossi il Mar di Sardegna, il Tirreno centro-meridionale, in estensione nel pomeriggio ai restanti bacini meridionali.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 17 ottobre 2025

Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia settentrionale, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Molise e Abruzzo, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, fino a puntualmente elevati sulla Puglia meridionale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: forti meridionali sulla Puglia meridionale, localmente forti nord-occidentali sulla Sicilia.

Mari: molto mossi i bacini meridionali, localmente agitato il Canale d’Otranto.

