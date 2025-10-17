Possibile tempesta geomagnetica oggi, ma meno forte del previsto

Lo Space Weather Prediction Center (SWPC) della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ha aggiornato oggi le previsioni sulla tempesta geomagnetica: l’allerta prevista, inizialmente classificata come G2 (moderata), è stata abbassata a G1 (minore). Questo cambiamento è dovuto al fatto che le CME (espulsioni di massa coronale) attese non hanno colpito la Terra come previsto. Tuttavia, non è escluso che un impatto laterale ritardato possa ancora generare spettacolari aurore artiche nelle prossime ore. Gli osservatori del cielo nei paesi nordici potrebbero quindi avere l’opportunità di ammirare questo fenomeno naturale.

Cos’è una tempesta geomagnetica

Una tempesta geomagnetica è una perturbazione del campo magnetico terrestre causata dall’interazione con particelle cariche provenienti dal Sole. Può influenzare le comunicazioni satellitari, i sistemi GPS e, nei casi più intensi, le reti elettriche.

Cos’è una CME (espulsione di massa coronale)

Una CME (espulsione di massa coronale) è una grande quantità di plasma e campi magnetici rilasciati dal Sole durante le eruzioni solari. Se dirette verso la Terra, possono provocare tempeste geomagnetiche.