Potremmo davvero rendere Marte verde? La terraformazione del Pianeta Rosso tra sfide tecniche e questioni etiche

La terraformazione è il processo teorico di trasformazione di un pianeta o di una luna per renderli abitabili per gli esseri umani e altre forme di vita simili alla Terra. Il concetto prevede l’alterazione dell’atmosfera, della temperatura e delle condizioni superficiali di un mondo alieno per renderlo simile all’ambiente terrestre, ad esempio aggiungendo ossigeno all’aria, creando acqua liquida in superficie e stabilendo un clima. Marte è il candidato più comunemente discusso per la terraformazione, con proposte che vanno dal rilascio di gas serra per riscaldare il pianeta all’introduzione di microrganismi che potrebbero produrre gradualmente ossigeno nel corso di migliaia di anni.

Fino a poco tempo fa, l’idea di terraformare Marte apparteneva alla fantascienza, una grandiosa visione di trasformare il freddo e arido Pianeta Rosso in un mondo brulicante di vita. L’idea ha catturato l’immaginazione per generazioni, ma gli scienziati più seri l’hanno ampiamente scartata come impossibile.

In un nuovo articolo pubblicato sul server di preprint arXiv, un team di ricercatori guidato dalla Dott.ssa Erika DeBenedictis di Pioneer Labs sostiene che sia giunto il momento di prendere sul serio la terraformazione come programma di ricerca, non perché dovremmo iniziare domani, ma perché recenti scoperte in diversi campi hanno trasformato il concetto da impossibile a semplicemente molto difficile.

La Dott.ssa DeBenedictis, CEO di Pioneer Labs, autrice di un workshop summary preparato per il Green Mars Workshop del 2025, lo spiega in modo chiaro e semplice. Trent’anni fa, terraformare Marte non era solo difficile, era impossibile. Ma le nuove tecnologie, dalla Starship di SpaceX che ha potenzialmente ridotto i costi di lancio di un fattore mille, ai progressi nella biologia sintetica e nella modellazione climatica, hanno cambiato radicalmente le carte in tavola. La domanda non è più se la terraformazione sia fisicamente possibile, ma se dovremmo perseguirla e come potremmo affrontare un’impresa così incredibile.

Le varie fasi della terraformazione di Marte

Il workshop summary presenta una narrazione intrigante, che inizia con possibili punti di arrivo planetari e ripercorre a ritroso i passaggi necessari per raggiungerli. La visione si sviluppa in fasi. Prima arriva il riscaldamento, che aumenterà la temperatura media di Marte di decine di gradi nel giro di pochi decenni utilizzando aerosol o gas serra ingegnerizzati. Ricerche recenti suggeriscono che Marte ospiti abbastanza ghiaccio d’acqua da formare un oceano che si estende per quasi 4 milioni di chilometri quadrati a una profondità di 300 metri. Un aumento della temperatura di circa 30°C potrebbe iniziare a sciogliere queste riserve ghiacciate, creando le condizioni per la presenza di acqua liquida in superficie.

La seconda fase prevede l’insediamento di vita microbica. È qui che la biologia sintetica diventa cruciale. I ricercatori propongono di ingegnerizzare organismi estremofili, microbi che prosperano in condizioni difficili, combinando caratteristiche come la tolleranza alla temperatura, la resistenza alle radiazioni e l’indifferenza alla pressione atmosferica. Questi organismi resistenti potrebbero potenzialmente ricoprire Marte con una crescita simile alle alghe nel giro di decenni, dando inizio al lento processo di trasformazione atmosferica attraverso la fotosintesi.

La fase finale si estende per secoli o addirittura millenni, formando un’atmosfera ricca di ossigeno, sufficientemente densa da supportare forme di vita complesse. Il team suggerisce di iniziare all’interno di enormi habitat a cupola, alti 100 metri, dove la fotosintesi o l’elettrolisi dell’acqua potrebbero generare aria respirabile. Oltre queste strutture, la diffusione della vita vegetale contribuirebbe gradualmente all’apporto di ossigeno all’atmosfera più ampia, sebbene questo processo naturale da solo richiederebbe mille anni. Alla fine, però, gli esploratori umani potrebbero abbandonare le cupole protettive e vivere sulla superficie del pianeta.

Sfide tecniche e questioni etiche

La ricerca evidenzia anche incognite cruciali che devono essere affrontate. Cosa si nasconde sotto le estese calotte glaciali di Marte? Come si comporterebbero le tempeste di polvere in un’atmosfera più calda e umida? Sono necessari materiali per l’elettrolisi dell’acqua su larga scala, sono sufficientemente abbondanti su Marte o richiederebbero una costosa importazione dalla Terra?

Oltre alle sfide tecniche, ci sono anche le questioni etiche. Se decidessimo di terraformare Marte, lo modificheremmo in modi che potrebbero essere irreversibili. Marte ha una sua storia planetaria e la terraformazione porrebbe fine alla nostra opportunità di studiare quella documentazione incontaminata. Se esistesse vita indigena su Marte, anche in forma microbica, i nostri interventi potrebbero distruggerla.

I ricercatori sostengono che studiare la terraformazione abbia benefici pratici immediati per la Terra. Le tecnologie sviluppate per abitare su Marte, dalle colture resistenti alla siccità ai sistemi sostenibili a ciclo chiuso, potrebbero apportare benefici diretti al nostro pianeta natale. Lo sviluppo di tecnologie verdi per lo spazio potrebbe offrire un percorso per renderle adatte all’uso terrestre.

Il workshop summary non sostiene il lancio di missioni di terraformazione domani. Piuttosto, richiede accurati studi di laboratorio, modelli climatici dettagliati e forse esperimenti su piccola scala su future missioni su Marte per testare strategie di riscaldamento localizzate.

Ma prima di considerare di trasformare un intero mondo, dobbiamo capire a fondo con cosa abbiamo a che fare e cosa potremmo rischiare. Il dibattito si è spostato dal “potremmo?” al “dovremmo? E se sì, come?”, e questo rappresenta un progresso autentico e ponderato.