Precipita lungo la cresta del monte Sajunchè: muore un escursionista

Tragedia in Valsesia: un escursionista ha perso la vita nel territorio di Mollia (Vercelli). L’uomo è precipitato lungo la cresta che conduce al monte Sajunchè. L’allarme è stato lanciato intorno alle 11 da un tecnico del Soccorso Alpino che si trovava lì in attività individuale e ha assistito all’incidente. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte. Nella zona dell’incidente è stata sbarcata l’equipe dell’elisoccorso del 118 che ha iniziato le manovre di rianimazione cardiopolomonare sul paziente finché hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Nel frattempo l’elicottero ha sbarcato anche il personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza per le operazioni di polizia giudiziaria finché il magistrato ha autorizzato la rimozione della salma. Tutte le operazioni si sono svolte con condizioni meteorologiche al limite della praticabilità.