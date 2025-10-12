Previsioni Meteo, DANA “Alice” ancora ferma sul Mediterraneo: rischio violenti temporali verso la Sardegna nei prossimi giorni

La situazione meteorologica nel settore occidentale del Mediterraneo resta bloccata a causa della DANA “Alice”, la depressione isolata in quota che da diversi giorni condiziona il tempo sulla Spagna orientale e sulle Isole Baleari. Questa goccia fredda, secondo la terminologia spagnola, rimane intrappolata all’interno di una configurazione di blocco atmosferico di tipo Rex Blocking: una vasta area di alta pressione si estende tra le Isole Britanniche e il Mare del Nord, impedendo al sistema depressionario di spostarsi verso est. In questo contesto di scambi meridiani bloccati, la DANA continua a generare temporali intensi e persistenti lungo la costa sud-orientale della Spagna e sulle Baleari, dove si osservano estesi sistemi convettivi a lenta evoluzione. L’aria fredda in quota interagisce con masse d’aria calda e umida di origine mediterranea, dando luogo a fenomeni temporaleschi autorigeneranti e a precipitazioni localmente torrenziali, in un quadro meteorologico tipico delle fasi autunnali di blocco sinottico.

Lento spostamento verso est: primi effetti sulla Sardegna

Nel corso delle prossime 24 ore la depressione tenderà a riorganizzarsi, ricevendo un nuovo ma debole apporto di aria fresca atlantica. Questo rinvigorirà la struttura ciclonica, che tra domenica 13 e lunedì 14 ottobre comincerà a muoversi lentamente verso levante, avvicinandosi al bacino sardo. Già da domani pomeriggio saranno possibili rovesci e temporali nelle aree interne della Sardegna centro-settentrionale, localmente anche di forte intensità.

L’evoluzione successiva, prevista tra martedì 14 e giovedì 16 ottobre, sarà la più delicata: il minimo depressionario potrebbe transitare molto lentamente sul Canale di Sardegna, creando le condizioni per sistemi temporaleschi più organizzati e persistenti soprattutto lungo le coste meridionali ed orientali dell’isola.

Scenario sinottico e incertezza previsionale

La configurazione attuale è caratteristica dei regimi atmosferici bloccati, nei quali le figure bariche restano stazionarie per diversi giorni. Questo rende le previsioni più complesse: anche piccoli spostamenti della DANA possono modificare sensibilmente le aree coinvolte dai fenomeni più intensi. Proprio per questo motivo, le prossime 48 ore saranno decisive per comprendere l’evoluzione del sistema e il possibile impatto sul Mediterraneo centrale.

Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti, poiché la combinazione di blocco anticiclonico e aria fredda in quota può ancora dare origine a episodi di maltempo severo e precipitazioni localmente estreme.

