Previsioni Meteo, scenari di freddo polare per la prossima settimana: si sta preparando un’altra grande irruzione polare!

Temperature massime tipicamente invernali anche oggi al Sud Italia, nel medio e basso Adriatico e persino nello Stretto di Messina, dove Messina e Reggio Calabria non hanno mai superato i +20°C nel corso della giornata dopo la pioggia che alle 10:00 del mattino aveva fatto crollare la colonnina di mercurio a +14°C in pieno giorno. Ancora più freddo tra Abruzzo, Puglia e Basilicata con temperature massime di appena +19°C a Pescara, Bari, Taranto, Brindisi, Foggia e Gallipoli, +18°C a Lecce e Santa Maria di Leuca, +16°C a Putignano e Cisternino, +15°C a Matera, Altamura, Martina Franca, Alberobello e Locorotondo.

Le spettacolari immagini satellitari odierne mostrano il ciclone che insiste sui Balcani e sull’Egeo con forte maltempo tra Grecia, Bulgaria e Turchia: la sua coda continua ad interessare il Sud Italia con forti venti, qualche rovescio di pioggia, molte nubi e freddo anomalo:

Splende il sole pieno, invece, al Centro, al Nord e in Sardegna, con scenari apparentemente primaverili ma temperature sempre inferiori rispetto alle medie del periodo, in modo particolare nei valori minimi che crollano su livelli quasi invernali per il fenomeno dell’inversione termica. Dai modelli, intanto, arrivano importanti aggiornamenti per la prossima settimana: abbiamo conferme sulla nuova ondata di freddo di metà mese, che assume connotati particolarmente intensi.

L’Anticiclone delle Azzorre si alzerà sull’oceano Atlantico verso nord, bloccando la circolazione oceanica e favorendo l’ingresso del grande freddo sull’Europa centrale e sul Mediterraneo, quindi sull’Italia. Un mese iniziato con anomalie termiche eccezionali, diventa glaciale se davvero queste proiezioni verranno confermate nei prossimi aggiornamenti. Siamo su valori epocali: anomalie fredde degne di 100 anni fa!

Ormai non manca neanche tantissimo, parliamo di una settimana di distanza. Ecco perchè già gli aggiornamenti modellistici di domani saranno decisivi. Ecco, intanto, il punto della situazione nel video di seguito:

