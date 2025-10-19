Quando torna l’Ora Solare 2025 e cosa comporta

Con l’arrivo dell’autunno, il clima si fa più fresco, le giornate si accorciano e torna puntuale anche un appuntamento che scandisce il passaggio verso l’inverno: il ritorno dell’ora solare. Ma quando cambia? Segnate la data: nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, alle 3 del mattino, le lancette dell’orologio dovranno essere spostate indietro di un’ora. Dormiremo dunque 60 minuti in più, ma al prezzo di tramonti più anticipati e pomeriggi sempre più brevi. Questo passaggio segna simbolicamente l’ingresso nella parte più buia dell’anno, quando il sole sorge più tardi e cala prima, riducendo progressivamente le ore di luce disponibili. È un cambiamento che, anche se previsto e ormai familiare, continua ogni anno a influenzare la nostra quotidianità: dalle abitudini di sonno all’umore, fino alla produttività e ai ritmi sociali. Con il ritorno dell’ora solare, infatti, si modifica il nostro modo di percepire il tempo: le mattine sembrano più luminose, ma i pomeriggi si accorciano rapidamente, e già verso le 17 molte città si ritrovano immerse nel buio.

Nonostante la tecnologia renda sempre più semplice adeguarsi a questi cambiamenti, l’effetto psicologico della diminuzione della luce naturale resta tangibile. È il periodo dell’anno in cui molti riscoprono il piacere delle giornate domestiche, del calore di una tazza di tè e della luce soffusa delle case, mentre all’esterno il sole abbandona presto l’orizzonte.

Cos’è l’ora solare e perché si cambia

L’ora solare è quella che segue il ritmo “naturale” del Sole, ovvero l’alternarsi della luce e del buio in base alla posizione della Terra rispetto alla stella madre. È stata introdotta molto prima dell’ora legale – istituita per motivi di risparmio energetico – e rappresenta il tempo “standard” usato durante la stagione invernale.

Durante i mesi estivi, infatti, l’ora legale sposta le lancette un’ora avanti per sfruttare meglio la luce del giorno, riducendo il consumo di energia elettrica e prolungando le ore di luce serale. Con il ritorno all’ora solare, invece, si guadagna un’ora di luce in più al mattino, ma le giornate appaiono più corte: il sole tramonta prima e la sera arriva in fretta.

Ora solare 2025: quando cambia e cosa succede nella notte tra il 25 e il 26 ottobre

Il cambio dell’ora avverrà esattamente alle 3 di domenica 26 ottobre 2025, quando dovremo portare le lancette indietro di un’ora, tornando quindi alle 2:. In pratica, si dormirà un’ora in più. Da quel momento, l’ora solare resterà in vigore fino all’ultimo weekend di marzo 2026, quando si tornerà all’ora legale.

I dispositivi si aggiornano da soli (quasi tutti)

Niente panico per chi teme di dimenticare il cambio dell’ora: la maggior parte dei dispositivi digitali – smartphone, tablet, PC, smartwatch e console – aggiornerà automaticamente l’orario, grazie alla sincronizzazione con i server di rete. Restano però esclusi i dispositivi più datati o analogici: orologi da parete, sveglie tradizionali, forni e microonde dovranno essere regolati manualmente. Un piccolo gesto simbolico che, ogni anno, ci ricorda il passaggio dal ritmo estivo a quello invernale.

Effetti sulla salute e sul ritmo biologico

Anche se il cambio d’ora può sembrare un dettaglio, il nostro corpo avverte la differenza. Lo spostamento dell’orologio interno può influire sull’umore, sul sonno e sulla concentrazione. Alcune persone, nei giorni successivi al cambio, possono sentirsi più stanche o irritabili, a causa della riduzione delle ore di luce pomeridiana e dell’adattamento dei ritmi circadiani.

La luce naturale, infatti, regola la produzione di melatonina, l’ormone del sonno: con il buio che arriva prima, è normale sentirsi più assonnati già nel tardo pomeriggio. Tuttavia, il corpo umano tende ad adattarsi nel giro di pochi giorni.

Un dibattito ancora aperto in Europa

Negli ultimi anni si è discusso molto sull’abolizione del cambio d’ora stagionale. L’Unione Europea aveva proposto di lasciar scegliere ai singoli Paesi se mantenere solo l’ora legale o l’ora solare, ma la decisione definitiva è stata più volte rinviata. Per ora, dunque, il cambio dell’ora resta confermato anche nel 2025, e la domanda “quando cambia l’ora?” continuerà a tornare puntuale ogni autunno.