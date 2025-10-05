Risveglio magico, la neve abbraccia le Alpi orientali

La giornata meteorologica inizia con piogge intermittenti al Nord/Est, mentre sulle Alpi orientali cade neve fino a quote medie di 1500 metri. Un risveglio suggestivo è stato registrato al rifugio Bioch in Alta Badia (immagine in alto), con 10 cm di neve fresca a incorniciare i paesaggi montani. Le precipitazioni tenderanno a estendersi verso il medio Adriatico e il Sud nelle prossime ore, accompagnate da venti di Bora potenzialmente oltre i 100 km/h lungo le coste adriatiche.
