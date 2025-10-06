Scoperte nuove riserve: 7 trilioni di piedi cubi di gas e 200 milioni di barili di petrolio nel giacimento

Il ministro del petrolio iraniano Mohsen Paknejad ha annunciato la scoperta di nuove riserve di petrolio e gas nel giacimento di Pazan, nella provincia meridionale di Fars. Il giacimento di petrolio e gas di Pazan si trova a 21 chilometri dalla città di Jam. “Le operazioni di esplorazione in questo giacimento erano state sospese per circa otto anni. Nel frattempo, sono state recentemente completate le operazioni di esplorazione sul secondo pozzo del giacimento e sono stati condotti dei test. Di conseguenza, le riserve di gas del giacimento sono aumentate di 10 trilioni di piedi cubi (circa 283 miliardi di metri cubi)”, ha sottolineato il ministro.

Paknejad ha affermato che l’aumento del tasso di produzione al 70% consentirebbe la produzione di sette trilioni di piedi cubi (circa 198 miliardi di metri cubi) di gas da questo giacimento; il dato equivale al volume di gas che verrà prodotto nella prima fase del giacimento di gas di South Pars, attualmente un giacimento congiunto Iran-Qatar, per circa 17-18 anni.

Le operazioni e le prospettive

Come ha sottolineato il ministro, le operazioni di esplorazione hanno anche determinato la presenza di almeno 200 milioni di barili di petrolio greggio nel giacimento di Pazan. Con il miglioramento della ricerca, si prevede che le riserve di petrolio in questo giacimento aumenteranno. “Lo sviluppo di Pazan inizierà presto su base contrattuale. Si prevede che la produzione da questo giacimento sarà possibile entro i prossimi 40 mesi”, ha annunciato Paknejad. Il giacimento di Pazan è stato scoperto nel 2015. Si stima che contenga circa 566 miliardi di metri cubi di gas e 430 milioni di barili di gas condensato.