Trovato un tesoro nascosto di gas condensato nella profondità del mare: la scoperta ‘infiamma’ il futuro dell’energia

Rhino Resources ha annunciato una scoperta di grande rilevanza al largo della costa della Namibia, nel Blocco 2914A, parte della Licenza di Esplorazione Petrolifera 85 (PEL85). Il ritrovamento è stato fatto attraverso il pozzo Volans-1X, perforato utilizzando la piattaforma semi-sommergibile Deepsea Mira. Dopo aver raggiunto la profondità finale di 4.497,5 metri, il pozzo ha rivelato un importante giacimento di condensato di gas, con 26 metri di reservoir ad alto contenuto di idrocarburi.

Le analisi preliminari hanno evidenziato la presenza di un gas condensato di qualità superiore, con un alto rapporto condensato/gas (CGR) superiore a 140 e una densità liquida di circa 40° API. I dati petrofisici raccolti suggeriscono un giacimento privo di contatti con l’acqua, con proprietà eccellenti che potrebbero garantire un significativo rendimento commerciale. Questo ritrovamento si inserisce all’interno di una serie di scoperte recenti nella stessa area, incluse quelle a Sagittarius-1X e Capricornus-1X, confermando il grande potenziale del Bacino Orange.

Le prospettive della scoperta

Secondo Travis Smithard, CEO di Rhino Resources, “questa scoperta ci entusiasma particolarmente, in quanto rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra esplorazione del Blocco 2914A. Con questa nuova scoperta, stiamo ampliando la nostra conoscenza dei giacimenti e dei fluidi sottostanti, e stiamo tracciando un quadro sempre più chiaro delle potenzialità di questa area”.

Il lavoro di laboratorio è proseguito con analisi sui campioni raccolti dal pozzo, tra cui carote laterali e tagli, e i test continuano a rafforzare la comprensione del giacimento. Rhino Resources, insieme ai partner Azule Energy, NAMCOR e Korres Investments, proseguirà nelle attività di studio per integrare i dati ottenuti in un più ampio programma di sviluppo esplorativo.

Nel frattempo, la piattaforma Deepsea Mira è stata smobilitata il 14 settembre 2025, pronta a concentrarsi su un altro sito di perforazione, ma le operazioni di test sui campioni continueranno in laboratorio. Con il terzo successo consecutivo, Rhino Resources continua a consolidare la sua posizione nel mercato internazionale degli idrocarburi, rafforzando la sua fiducia nelle potenzialità future della Namibia come importante polo energetico.