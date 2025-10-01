Shutdown negli USA, impatti anche sulla NOAA in un periodo critico: cosa succede

“Il governo degli Stati Uniti è chiuso e questo account non verrà aggiornato. I siti web e i social media della NOAA necessari per proteggere vite e proprietà saranno mantenuti”. È questo il messaggio postato sui social media della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) degli USA, alle prese con lo shutdown, ossia una paralisi del governo che si verifica quando Congresso e Casa Bianca non riescono a trovare un accordo sul bilancio. Il governo federale ha subito numerose chiusure nell’ultimo decennio, la più lunga delle quali si è verificata durante la prima amministrazione Trump ed è durata 35 giorni. Questa chiusura, tuttavia, potrebbe essere diversa e molto più devastante per i dipendenti federali, compresi gli scienziati, che vivono e lavorano in tutto il Paese.

In una tipica chiusura, i dipendenti e i collaboratori esterni considerati non essenziali per le funzioni governative, inclusi la maggior parte dei lavoratori del settore scientifico e delle agenzie adiacenti, vengono sospesi temporaneamente dal lavoro senza retribuzione. Coloro i cui lavori sono considerati essenziali lavorano senza retribuzione. I dipendenti ricevono gli arretrati al termine della chiusura, ma i collaboratori esterni no.

Fino alla risoluzione di questo shutdown, molte agenzie scientifiche federali hanno in gran parte cessato le operazioni o stanno lavorando con capacità molto limitate.

Gli impatti sulla NOAA

Per quanto riguarda la NOAA, in un periodo molto delicato come quello della stagione degli uragani atlantici, le visite guidate, le attività di sensibilizzazione e le attività didattiche della NOAA cesseranno. L’equipaggio e gli addetti alla manutenzione dell’Hurricane Hunter sono esentati dal congedo. Si prevede che i voli continueranno. Molti dipendenti che gestiscono i satelliti NOAA sono esentati dal congedo. I dati satellitari NOAA dovrebbero continuare a essere trasmessi. La maggior parte delle attività di ricerca della NOAA cesserà.