Sicilia, 35°C a fine ottobre: ecco come nasce il richiamo prefrontale e perché

La Sicilia orientale ha vissuto una giornata dal sapore estivo, con picchi fino a +35°C tra Catania e Siracusa. Si tratta di un episodio tipico da richiamo prefrontale caldo, quando, prima dell’arrivo di una perturbazione, affluiscono masse d’aria subtropicali molto miti. Una profonda depressione nord-atlantica, estesa tra Europa centrale e Scandinavia, ha attivato un flusso meridionale in uscita dalla saccatura principale. In questa “zona prefrontale” la risalita d’aria sahariana da Tunisia e Libia è risultata diretta e persistente, con ulteriore riscaldamento per compressione adiabatica e forte soleggiamento durante l’attraversamento del Canale di Sicilia.

Dove si è scaldato di più e perché

Gli incrementi maggiori hanno interessato il litorale ionico (area Catania–Siracusa) per l’effetto combinato di venti di libeccio/scirocco e dell’orografia isolana. La discesa dai rilievi interni ha innescato un favonio locale, capace di seccare e scaldare ulteriormente l’aria nelle zone costiere, spingendo i termometri oltre le medie di fine ottobre.

Quanto è stato anomalo il caldo

I valori registrati risultano +10/+12°C sopra i riferimenti climatici della terza decade di ottobre (che solitamente si attestano tra 22–24°C nelle aree interne). Un’anomalia significativa, ma coerente con fasi di richiamo nordafricano sempre più frequenti negli autunni mediterranei.

Cosa ci dice sul “nuovo” autunno mediterraneo

L’episodio evidenzia un autunno più dinamico, capace di alternare maltempo marcato a improvvise impennate termiche. La combinazione tra saccature atlantiche, plume subtropicali e effetti locali (favonio, esposizione, orografia) rende possibili caldi anomali anche a stagione avanzata.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.