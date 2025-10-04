Sorpresa cosmica: un asteroide ci ha sfiorati ma ce ne siamo accorti troppo tardi

Nella notte tra il 30 settembre e il 1° ottobre 2025, la Terra ha ricevuto una visita inaspettata: un piccolo asteroide, battezzato 2025 TF, ha sfrecciato a soli 400 km di distanza dalla superficie terrestre, praticamente alla stessa quota della Stazione Spaziale Internazionale. Un passaggio ravvicinatissimo, ma che – per fortuna – non ha comportato alcun rischio per il nostro pianeta. Il passaggio di 2025 TF rappresenta uno dei passaggi più vicini mai registrati, ma non il più vicino in assoluto. Nel 2020, infatti, un altro corpo celeste, 2020 VT4, transitò a circa 370 km dalla Terra, stabilendo un primato che rimane ancora imbattuto. La caratteristica comune? Entrambi questi asteroidi sono stati individuati soltanto dopo il loro passaggio, a dimostrazione della difficoltà di rilevare oggetti così piccoli e veloci.

L’asteroide 2025 TF, un “divano cosmico”

L’asteroide 2025 TF misura tra 1,2 e 2,7 metri di diametro: grosso modo quanto un divano. A confronto con i giganteschi asteroidi considerati potenzialmente pericolosi, questo sassolino spaziale non avrebbe potuto causare danni globali. Tuttavia, il suo ingresso nell’atmosfera avrebbe potuto produrre un bolide spettacolare e frammenti meteorici, come avvenne con il famoso evento di Cheljabinsk in Russia nel 2013, dove un oggetto di circa 20 metri generò un’onda d’urto che danneggiò edifici e ferì oltre mille persone.

La scoperta

Secondo il Minor Planet Center, la prima osservazione ufficiale di 2025 TF è stata registrata dal Catalina Sky Survey il 1° ottobre, diverse ore dopo il massimo avvicinamento. Un ritardo dovuto non solo alle piccole dimensioni dell’oggetto, ma anche al contesto particolare: la NASA, in quei giorni, non ha potuto rilasciare comunicati ufficiali a causa di uno shutdown governativo negli Stati Uniti.

I dati raccolti mostrano che l’asteroide ha sorvolato la regione antartica, passando a circa 423 km sopra la superficie terrestre. Considerando che il raggio terrestre ai poli misura 6.357 km, il margine era davvero ridottissimo.

Una sfida tecnologica per l’astronomia

Eventi come questo sottolineano le difficoltà di monitoraggio dei cosiddetti NEO (Near-Earth Objects). I telescopi oggi sono calibrati principalmente per individuare corpi di grandi dimensioni, quelli davvero potenzialmente catastrofici. I piccoli asteroidi, invece, spesso sfuggono al controllo e vengono rilevati soltanto quando ormai hanno già lasciato il loro “saluto” ravvicinato.

Nonostante ciò, gli strumenti e le tecniche di osservazione stanno migliorando rapidamente, al punto che, secondo gli esperti, passaggi come quello di 2025 TF vengono registrati ormai diverse volte alla settimana. Ciò non significa che la Terra sia in pericolo, ma anzi che la comunità scientifica sta affinando sempre di più la sua capacità di scrutare il cielo.

Dalla paura alla consapevolezza

L’episodio di 2025 TF non deve essere motivo di allarme, ma di riflessione. Se da un lato questi piccoli “ospiti cosmici” ci ricordano la fragilità del nostro pianeta, dall’altro testimoniano quanto sia cruciale investire in sistemi di rilevamento precoce e in strategie di difesa planetaria. Un giorno, potrebbe non trattarsi più di un “divano spaziale”, ma di un colosso, e farsi trovare preparati sarà fondamentale.