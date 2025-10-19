SpaceX verso 2 traguardi storici con il lancio di oggi

Oggi SpaceX si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella storia dello Spazio con un lancio destinato a segnare 2 importanti pietre miliari. Alle 16:52 ora italiana, un razzo Falcon 9 partirà dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida con a bordo 28 satelliti Starlink, segnando l’ingresso della costellazione oltre la soglia dei 10mila satelliti lanciati. Il dato, confermato dall’astrofisico Jonathan McDowell, sottolinea l’incredibile rapidità con cui SpaceX ha costruito la sua megacostellazione di banda larga. A oggi, infatti, la maggior parte dei quasi 10mila satelliti lanciati – 8.610 sono ancora operativi – continua a fornire connettività globale a milioni di utenti, mentre i satelliti più vecchi vengono deorbitati e distrutti nell’atmosfera terrestre al termine della loro vita utile di circa cinque anni.

Il lancio di oggi segna anche un altro primato: il booster 1067 del Falcon 9 effettuerà il suo 31° decollo, un numero record che evidenzia l’affidabilità dei sistemi di riutilizzo sviluppati da SpaceX. Se tutto andrà secondo i piani, il booster tornerà sulla Terra circa 8,5 minuti dopo il lancio, atterrando sulla nave-drone “A Shortfall of Gravitas” nell’Oceano Atlantico. Questo livello di riutilizzo dei razzi è uno dei cardini della strategia SpaceX per ridurre i costi dei voli spaziali e incrementarne l’efficienza.

Il Falcon 9 trasporterà oggi i 28 satelliti verso l’orbita terrestre bassa, dove saranno dispiegati circa 64 minuti dopo il decollo.

La storia di Starlink inizia nel febbraio 2018, con il lancio dei primi due prototipi in orbita terrestre bassa (LEO). Il vero e proprio sviluppo della megacostellazione è iniziato 15 mesi dopo, con la fase di beta pubblica del servizio nel ottobre 2020 e il lancio commerciale nel 2021. Da allora, SpaceX ha accelerato in modo esponenziale: nel 2024 sono stati effettuati 89 lanci Starlink, e quest’anno il numero è già stato superato, con una prospettiva futura che prevede fino a 12mila satelliti autorizzati e potenzialmente più di 30mila unità nella costellazione finale.