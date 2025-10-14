Spazio, il capo della NASA: “il test di Starship riapre la gara verso la Luna”

“Un passo importante per battere la Cina sulla Luna“. Così il capo della NASA, Sean Duffy, commenta il successo dell’11° test di Starship, l’enorme sistema razzo-navetta di SpaceX pensato per le future esplorazioni di Luna e Marte. “Un altro passo importante verso l’atterraggio degli americani sul polo sud della Luna. I progressi di SpaceX dimostrati con il test di oggi della Starship sono fondamentali per le nostre missioni Artemis. Mentre ci prepariamo per Artemis II, ogni volo rafforza i nostri progressi su Artemis III e ci permette di battere la Cina sulla Luna!”: è il tweet pubblicato da Duffy su X poco dopo la fine della missione che aveva preso il via da Starbase in Texas e si era conclusa 1 ora e 6 minuti dopo nel pieno Oceano Indiano con la discesa controllata della navetta Starship che aveva simulato un vero e proprio atterraggio, prima di spegnersi e cadere esplodendo in mare.

Proprio Starship dovrà essere protagonista delle missioni Artemis che puntano a riportare l’umanità sulla Luna. Dopo alcuni inciampi nei precedenti test, il nuovo lancio ha permesso di verificare molti progressi fatti su Starship tra cui la tenuta dello scudo termico, capacità sottolineata anche da un tweet di Elon Musk, fondatore di SpaceXm in cui si mostrava lo speciale forno usato per ‘cuocere’ le migliaia di piastrelle esagonali che rivestono una parte del razzo: “la bakery più avanzata del mondo“, l’ha definita Musk.

Un successo che è stato “un grande lavoro di squadra di SpaceX”, ha aggiunto il magnate pochi minuti dopo la conclusione della missione.