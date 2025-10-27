Spazio, Tajani: “ruolo nella competitività industriale e nella lotta al cambiamento climatico”

“A livello strategico dobbiamo comprendere quanto lo Spazio possa dare alla competitività industriale, agricola” e anche in settori come il traffico aereo: sono le parole del Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenuto agli Stati Generali della Space Economy alla Farnesina. “È giusto affrontare questo tema perché se ne è sempre parlato poco, non si è mai capita abbastanza l’importanza che riveste il settore spaziale dal punto di vista industriale“, ha premesso il Ministro, sottolineando come l’Italia possa contare su “un saper fare straordinario“. “Noi abbiamo non soltanto grandi aziende, ma abbiamo tantissime piccole e medie imprese che ruotano attorno alle grandi aziende e che creano grandi opportunità per il nostro Paese“. Tajani ha evidenziato inoltre che “non possiamo rinunciare a svolgere un ruolo nella politica industriale italiana e europea anche nel settore aerospaziale, ma forse possiamo fare di più“. “Visto che si parla di sicurezza europea, credo non si possa non pensare a quanto possa essere utile l’industria dello Spazio, e anche a livello di lotta al cambiamento climatico“, ha concluso il titolare della Farnesina, rimarcando che “la politica – dall’Europa alle amministrazioni regionali – fa bene a valorizzare il ruolo della politica spaziale“, aggiungendo che “nella riforma che entrerà in vigore dal primo gennaio valorizzeremo anche la parte relativa allo Spazio“.