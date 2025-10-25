Terremoto Campania, nuova scossa avvertita tra Avellinese, Salernitano e Napoletano | DATI e MAPPE

Nuova scossa di terremoto avvertita in Campania, tra Avellinese, Salernitano e Napoletano. L’INGV riporta un sisma magnitudo ML 3.1, avvenuto a 1 km Sus da Montefredane (AV). Il terremoto è stato registrato alle 10:18, e l’ipocentro è stato rilevato ad una profondità di 15 km. Il sisma è stato preceduto da un evento magnitudo 2.1 alle 01:91 e magnitudo 2.2 alle 07:32, mentre ieri è stato fortemente risentito il sisma magnitudo 3.6 avvenuto alle 14:40 localizzato ad 1 km Est da Grottolella (AV).