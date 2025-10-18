Terremoto Filippine: ennesima forte scossa al largo di Mindanao | DATI e MAPPE

Un terremoto di magnitudo 5.4 è stato avvertito nelle acque a Est dell’isola di Mindanao, nell’arcipelago delle Filippine, a una profondità di 63 chilometri. Il sisma è avvenuto alle 20:31 locali (le 14:31 italiane) di oggi, sabato 18 ottobre. Non sono noti al momento danni a persone o cose. Nelle ultime 24 ore sono state rilevate oltre 150 scosse di terremoto nella regione. Nelle ultime 3 settimane, una serie di terremoti ha causato almeno 87 vittime.