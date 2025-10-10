Terremoto Filippine, nuova forte scossa al largo di Mindanao | DATI e MAPPE

Dopo il violento terremoto magnitudo 7.4 che ha colpito il Paese alle 03.43 ora italiana, le Filippine sono state scosse da un nuovo forte sisma. L’INGV riporta un evento magnitudo 6.8, avvenuto 13:12 ora italiana, con epicentro al largo dell’isola di Mindanao ed ipocentro ad una profondità di 68 km. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose.