Terremoto Irpinia, verifiche in corso a Montefredane: muri lesionati, allestiti centri di accoglienza

Sono in corso verifiche su tutto il patrimonio pubblico dopo le scosse di terremoto che hanno avuto come epicentro il territorio di Montefredane (Avellino). Lo rende noto il Comune, spiegando che in alcune abitazioni private si sono registrate lesioni ai muri. Nelle prossime ore sarà disponibile un quadro complessivo e aggiornato della situazione. “Stiamo monitorando con la massima attenzione l’evolversi della situazione – dichiara il sindaco Ciro Aquino – I tecnici comunali, insieme alla Protezione Civile, stanno effettuando sopralluoghi su edifici pubblici e privati per garantire la sicurezza di tutti. Comprendiamo la preoccupazione dei cittadini, ma invitiamo tutti a mantenere la calma e a seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali dell’Amministrazione”.

Due centri di accoglienza per la popolazione sono stati allestiti dal Comune a Montefredane. I punti di raccolta sono stati predisposti presso il Centro di comunità parrocchiale di Arcella ed il Centro di comunità di Via Roma e potranno ospitare tutti coloro che ancora non se la sentono di rientrare nelle proprie case.

“Ringrazio la Protezione Civile, la Misericordia e tutti i volontari che si stanno impegnando con grande professionalità e spirito di servizio – aggiunge il sindaco Aquino – La nostra priorità è garantire la sicurezza e la serenità della comunità“. L’amministrazione comunale di Montefredane resta a disposizione per ogni necessità e invita i cittadini a mantenersi informati attraverso i canali ufficiali.

Terremoto Irpinia, sopralluogo del capo della Protezione Civile a Montefredane

Il capo della Protezione Civile della Regione Campania, Italo Giulivo, ha fatto visita questa mattina al Comune di Montefredane per un sopralluogo nel centro storico, accompagnato dai tecnici comunali e dal sindaco Ciro Aquino. Durante il sopralluogo sono stati esaminati i principali edifici pubblici e privati del centro storico, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e programmare eventuali interventi di prevenzione e messa in sicurezza.

“Ringrazio Giulivo per la sua presenza e per la disponibilità dimostrata – afferma il sindaco Ciro Aquino -. Si tratta di un segnale importante di collaborazione istituzionale e di attenzione concreta verso la nostra comunità, che ha vissuto momenti di preoccupazione dopo le recenti scosse”.

L’amministrazione comunale continuerà a mantenere alta l’attenzione, in costante contatto con la Protezione Civile regionale e con gli organi competenti, per assicurare la massima tutela e tranquillità alla popolazione.