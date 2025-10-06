Terremoto Marche, la decisione sulle scuole a Fano

“Domani le scuole saranno regolarmente aperte“. Lo dice Luca Serfilippi, sindaco di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, che a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.4 registrata oggi dopo mezzogiorno nell’Adriatico al largo della città ha attivato, in via precauzionale, le procedure di controllo. Le verifiche effettuate dai tecnici comunali hanno riguardato tutte le scuole della città, confermando che non si sono registrate criticità o danni di alcun tipo.

“A Fano e tra i suoi cittadini è stata avvertita una forte scossa di terremoto. Per fortuna non si sono verificati danni – aggiunge Serfilippi -. Abbiamo deciso di attivare il Centro operativo comunale (Coc) e di effettuare controlli in tutti gli edifici scolastici della città, a cura dei nostri tecnici comunali, per verificare che la situazione fosse sotto controllo. Dai riscontri effettuati emerge un quadro assolutamente positivo: possiamo dire con certezza che non risultano zone critiche o elementi di preoccupazione. Le scuole saranno dunque regolarmente aperte. Continueremo a monitorare l’evolversi della situazione, nel caso in cui dovessero verificarsi ulteriori eventi o segnalazioni”.