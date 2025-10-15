Terremoto avvertito a Reggio Calabria e Messina, epicentro nello Stretto | DATI e MAPPE

Scossa di terremoto oggi nello Stretto di Messina, avvertita sia a Messina che a Reggio Calabria. L’INGV riporta un sisma magnitudo ML 2.7, registrato alle 12:41 ad una profondità di 15 km. Il terremoto è stato localizzato a 7 km da Reggio Calabria, 11 km da
Motta San Giovanni (RC), 12 km da Scaletta Zanclea (ME), 14 km da Itala (ME), 15 km da Messina. Non si segnalano danni a persone o cose.
