Nuove scosse di terremoto in Turchia, tra le città di Balıkesir e Smirne, dopo il forte sisma magnitudo 6 di ieri. L’INGV riporta un terremoto magnitudo mb 4.8 avvenuto alle 08:10 ora italiana ad una profondità di 34 km, ed un evento magnitudo mb 4.7 registrato alle 08:54 ad una profondità di 13 km. Non si hanno al momento notizie su eventuali danni a persone o cose.
Terremoto Turchia, nuove scosse tra Balıkesir e Smirne | DATI e MAPPE
