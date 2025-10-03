Tesla rivoluziona Model 3 e Model Y: autonomia record e nuove funzionalità senza rincari

Tesla continua a dettare il ritmo dell’innovazione nel settore automobilistico. Dopo un settembre da primato, con Model 3 al vertice delle immatricolazioni elettriche in Italia e il marchio di Elon Musk leader assoluto nel segmento a zero emissioni al punto da aver battuto il record assoluto di vendite durante il trimestre estivo, oggi arrivano nuovi e significativi aggiornamenti per i due più diffusi e popolari modelli delle automobili Tesla, la Model 3 e la Model Y.

La filosofia del continuous improvement, marchio di fabbrica Tesla, porta ancora una volta ad un passo avanti in termini di autonomia, tecnologia e qualità costruttiva, senza alcun aumento dei prezzi.

Tesla Model 3: autonomia da record e nuove dotazioni hi-tech

Gli upgrade più sorprendenti riguardano Model 3, che segna un vero e proprio salto in avanti. Vediamo i dettagli.

Autonomia potenziata grazie alle nuove celle a maggiore densità energetica

Model 3 RWD : fino a 554 km stimati con cerchi da 18” (+41 km rispetto a prima)

: fino a stimati con cerchi da 18” (+41 km rispetto a prima) Model 3 Long Range RWD : fino a 750 km WLTP, un valore da primato assoluto nel segmento

: fino a WLTP, un valore da primato assoluto nel segmento Model 3 Long Range AWD : fino a 716 km stimati con cerchi da 18” (+38 km)

: fino a stimati con cerchi da 18” (+38 km) Model 3 Performance: fino a 571 km WLTP , contro i 528 precedenti

Non più, quindi, auto urbane per mobilità sostenibile in città, ma anche ormai mezzi per veri e propri viaggi di famiglia.

Le altre innovazioni sulla Model 3

Nuova telecamera frontale integrata nel paraurti, completa di lavaggio e riscaldamento, per garantire immagini sempre chiare anche in condizioni meteo avverse.

integrata nel paraurti, completa di lavaggio e riscaldamento, per garantire immagini sempre chiare anche in condizioni meteo avverse. Nuova leva degli indicatori, progettata per un controllo più fluido e confortevole alla guida.

Tesla Model Y: più efficienza con le nuove batterie

Anche il SUV elettrico più venduto al mondo beneficia degli aggiornamenti al pacco batterie. Model Y Long Range AWD raggiunge oggi un’autonomia stimata di 629 km, contro i 586 km precedenti.

Disponibilità e prezzi invariati

Gli aggiornamenti sono già disponibili tramite il Design Studio online Tesla. Nonostante le migliorie tecnologiche e l’autonomia potenziata, i prezzi restano invariati, confermando la strategia vincente dell’azienda: offrire più valore e più innovazione senza rincari.

Ad oggi, i prezzi di listino in Italia sono i seguenti:

Tesla Model 3 Standard / Base : da 35.990 €

: da Tesla Model 3 Long Range RWD : circa 44.990 €

: circa Tesla Model 3 Long Range AWD : circa 48.790 €

: circa Tesla Model 3 Performance : circa 57.490 €

: circa Tesla Model Y Standard / Base : circa 46.495 €

: circa Tesla Model Y Long Range AWD : circa 51.522 – 54.791 €

: circa Tesla Model Y Performance: circa 63.819 €

Qual è la differenza tra RWD e AWD

RWD (Rear Wheel Drive) → trazione posteriore : il motore (o i motori) spingono solo le ruote posteriori. È più leggero, consuma meno e di solito ha un prezzo più basso, con un po’ più di autonomia.

(Rear Wheel Drive) → : il motore (o i motori) spingono solo le ruote posteriori. È più leggero, consuma meno e di solito ha un prezzo più basso, con un po’ più di autonomia. AWD (All Wheel Drive) → trazione integrale: motori sia sull’asse anteriore che su quello posteriore. Garantisce maggiore stabilità, trazione e prestazioni, soprattutto su fondi bagnati, innevati o in accelerazione. Di solito ha più potenza e accelera più rapidamente, ma un po’ meno autonomia rispetto alla RWD.

Qual è la differenza tra versione Standard / Base, versione Long Range versione Performance

Standard / Base

Versione d’ingresso, più accessibile.

Batteria con capacità inferiore → autonomia ridotta rispetto alle altre.

Prestazioni buone ma non estreme, pensata per chi cerca convenienza e uso quotidiano.

Long Range

Dotata di batteria a capacità maggiore.

Autonomia massima, pensata per chi viaggia spesso o vuole ricaricare meno di frequente.

Spesso disponibile anche con trazione AWD, per più sicurezza e potenza.

Performance

Versione sportiva.

Potenza e accelerazione al top (0-100 km/h in pochi secondi).

Include spesso sospensioni, freni e cerchi specifici.

Autonomia leggermente inferiore rispetto alla Long Range, perché ottimizzata per le prestazioni.

Tesla, una crescita senza limiti

Con questi upgrade, Tesla consolida ulteriormente la sua leadership nella mobilità elettrica, offrendo soluzioni sempre più avanzate e rafforzando l’esperienza di guida. Un’evoluzione continua che testimonia la forza della visione di Elon Musk: rendere le auto elettriche non solo sostenibili, ma anche più efficienti, tecnologiche e accessibili, giorno dopo giorno.