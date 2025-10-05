Turista francese infortunato a Matera: il recupero difficile con l’elicottero dei vigili del fuoco

Nel pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti a Matera per soccorrere un turista francese di 71 anni, infortunato in una zona impervia della gravina e impossibilitato a muoversi autonomamente per risalire il sentiero. L’uomo si è fatto male lungo il percorso che dalla Porta Pistola conduce al ponte in legno situato nella parte bassa della gravina. Vista la difficoltà logistica del recupero tramite barella, la squadra ha richiesto il supporto aereo per far intervenire l’elicottero dei vigili del fuoco (Drago 67) proveniente dal reparto volo di Bari.

Il velivolo ha effettuato il recupero verticale mediante la calata dell’operatore eli-soccorritore. Una volta riportato in sicurezza al piano stradale, il turista è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, presente sul posto, e poi trasportato all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera per gli accertamenti e le cure necessarie.