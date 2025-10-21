Ucraina, la Polonia avverte: “se Putin ci sorvola potremmo arrestarlo”

La Polonia non esclude l’ipotesi di un ordine di arresto per il Presidente russo Vladimir Putin durante un suo eventuale sorvolo del Paese per raggiungere l’Ungheria, dove dovrebbe recarsi per un nuovo vertice con il Presidente statunitense Donald Trump. A dichiararlo è stato il Ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski, parlando con l’emittente Polskie Radio 24. “Non posso garantire che una corte polacca indipendente non emetta un ordine di intercettazione e arresto con l’obiettivo di consegnare il sospetto al Tribunale dell’Aja“, ha affermato. Il Ministro degli Esteri ha ricordato che a marzo 2023 la Corte penale internazionale ha annunciato l’emissione di un mandato di arresto nei confronti di Putin per sospetti crimini di guerra in Ucraina.

Varsavia, ha messo in chiaro il Ministro, “non esclude un arresto” e potrebbe forzare l’atterraggio del velivolo a seguito dell’ordine di cattura emesso dal Tpi. “Credo che la parte russa ne sia consapevole e, pertanto, se questo incontro avrà finalmente luogo, speriamo che l’aereo segua una rotta diversa“, ha affermato Sikorski in riferimento a un itinerario che deve evitare a tutti i costi di sorvolare l’Ucraina, ma che dovrà attraversare lo spazio aereo di qualche Paese membro dell’Unione Europea.

Sikjorski ha parlato della possibilità di sorvolare Turchia, Montenegro e Serbia e ha espresso nuove critiche nei confronti dell’Ungheria: “il fatto che un Paese dell’UE inviti il Presidente russo non solo è un disastro, ma dimostra la posizione del Paese non come parte dell’Occidente, ma di punto intermedio tra l’Occidente e la Russia“, ha lamentato.