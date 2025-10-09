Un drone viola la base Nato di Geilenkirchen: disposte misure di sicurezza rafforzate

Mercoledì sera, un drone non identificato avrebbe violato il perimetro di sicurezza della base Nato di Geilenkirchen, di importanza strategica. Secondo le informazioni di Der Spiegel, il velivolo sospetto è stato individuato poco dopo le 19:00 nella no-fly zone che circonda la base. Secondo una nota ufficiale interna, il drone ha sorvolato a bassa quota la pista della base aerea in Nord Reno-Vestfalia per un minuto abbondante. La polizia militare ha immediatamente segnalato l’accaduto alla polizia.

L’allarme

L’allarme è stato immediatamente lanciato alla base da cui decollano gli aerei da riconoscimento Awacs della Nato. Sia la polizia militare che quella civile sono intervenute e hanno perlustrato l’area circostante la grande base. La polizia non è riuscita a trovare nulla sul drone o sul presunto pilota. Ciononostante, sono state disposte “misure di sicurezza rafforzate”. Un portavoce della base ha confermato oggi che, dopo che un sistema di sensori ha rilevato un drone, hanno immediatamente perlustrato l’area circostante la base aerea, senza tuttavia trovare nulla. Data la “maggiore sensibilità” del momento, ogni segnalazione di drone viene presa sul serio. Tuttavia, è anche possibile che l’incidente sia stato un falso allarme, poiché il sistema sensibile di sensori di protezione della base si è attivato in modo errato.

La base Nato di Geilenkirchen

La base Nato di Geilenkirchen svolge un ruolo chiave nel monitoraggio del fianco orientale dell’Alleanza. Diversi grandi aerei da riconoscimento Awacs sono di stanza a Geilenkirchen, facilmente riconoscibili dal sistema radar a forma di fungo installato sui jet. La Nato utilizza questi sistemi per monitorare intensamente lo spazio aereo lungo il fianco orientale, a causa delle ripetute intrusioni di droni sospetti.

Data la sua importanza, la base è uno dei siti militari che la Bundeswehr protegge con particolare attenzione. Le truppe dispongono di pochi, ma efficaci, sistemi di sensori in grado di rilevare anche droni di piccole dimensioni e, in caso di emergenza, di attivarli. Tuttavia, questi sistemi di difesa hanno un raggio d’azione relativamente ridotto, il che li rende adatti solo alla protezione della base stessa.