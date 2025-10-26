Un nuovo capitolo nella logistica spaziale: debutta il cargo HTV-X giapponese verso la ISS

Un ruggito di motori ha rotto il silenzio dell’alba sull’isola di Tanegashima, nel Sud del Giappone. Alle 9 ora locale (le 2 ora italiana), un razzo H3 di nuova generazione ha sollevato verso il cielo il cargo spaziale HTV-X, segnando il debutto operativo del nuovo veicolo di trasporto dell’agenzia spaziale giapponese JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency). Destinazione Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Si tratta della prima missione del successore del celebre HTV “Kounotori” (“Cicogna bianca”), che tra il 2009 e il 2020 aveva svolto 9 voli impeccabili verso la ISS, trasportando tonnellate di rifornimenti e attrezzature scientifiche.

Un’evoluzione ingegneristica: compatto ma potente

Con una lunghezza di 8 metri, il nuovo HTV-X risulta leggermente più corto del suo predecessore (di circa 1,2 metri), ma mantiene una capacità di carico analoga, in grado di trasportare fino a 6mila kg di materiali in orbita bassa terrestre.

La vera innovazione, però, non è nelle dimensioni, bensì nella versatilità operativa. Costruito da Mitsubishi Heavy Industries, il nuovo cargo rappresenta una piattaforma modulare e tecnologicamente avanzata, pensata non solo per il rifornimento della ISS ma anche per missioni di sperimentazione e supporto a lungo termine.

Come spiega Mitsubishi, l’HTV-X “migliora le capacità di trasporto e aggiunge la possibilità di offrire a vari utenti opportunità di dimostrazione in orbita fino a 1,5 anni dopo aver lasciato la ISS fino al rientro”. In altre parole, il veicolo potrà restare operativo anche dopo la conclusione della missione principale, trasformandosi in una piattaforma sperimentale orbitante per test tecnologici o dimostrazioni scientifiche.

Verso il futuro post-ISS e la Luna

L’HTV-X non è solo un mezzo logistico, ma un ponte verso la prossima era dell’esplorazione umana. JAXA prevede infatti di utilizzare la nuova navicella anche oltre la ISS, nell’ambito delle future attività in orbita bassa e persino come veicolo di supporto per la stazione lunare “Gateway”, che la NASA intende costruire in orbita attorno alla Luna come parte del programma Artemis.

In questo contesto, il Giappone rafforza il proprio ruolo di partner strategico nella nuova economia spaziale internazionale, fornendo tecnologie affidabili per la logistica e la permanenza dell’uomo nello spazio profondo.

Una flotta orbitale sempre più internazionale

Con l’arrivo dell’HTV-X, la flotta di veicoli cargo attivi a supporto della ISS cresce ulteriormente. Oggi, oltre al nuovo mezzo giapponese, operano:

Progress (Russia);

(Russia); Cygnus (Northrop Grumman, USA);

(Northrop Grumman, USA); Dragon (SpaceX, USA).

Tra questi, solo Dragon di SpaceX è riutilizzabile; gli altri, incluso l’HTV-X, sono progettati per bruciare al rientro nell’atmosfera, portando con sé i rifiuti prodotti a bordo della Stazione orbitante.

Un debutto promettente

Il veicolo dovrebbe attraccare alla ISS mercoledì 29 ottobre alle 15:50 UTC. Se la missione proseguirà come previsto, l’HTV-X diventerà un nuovo pilastro nel sistema di rifornimento orbitale internazionale, unendo efficienza, flessibilità e un occhio rivolto al futuro della presenza umana oltre la Terra.