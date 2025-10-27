Uragano Melissa, Cuba ordina l’evacuazione di 900mila persone

Il governo cubano prevede di evacuare o proteggere 900mila persone nelle cinque province orientali dell’isola in previsione dell’imminente impatto diretto dell’uragano Melissa, ha annunciato la presidenza del Paese. L’Istituto di Meteorologia (Insmet) prevede che l’uragano, ora di categoria 5 (su 5) sulla scala Saffir-Simpson, toccherà terra martedì notte e si sposterà da sud a nord attraverso il Paese per 12 ore. In una riunione del Consiglio di Difesa Nazionale, il Presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha sottolineato che “la protezione della popolazione è fondamentale” e ha ordinato “l’evacuazione di tutte le persone che si trovano a valle di dighe, microdighe e qualsiasi altra zona alluvionale”. Ha inoltre chiesto di prestare “particolare attenzione” alla popolazione vulnerabile e di garantire i servizi sanitari di base e il sistema di sorveglianza epidemiologica.

I Presidenti dei Consigli di Difesa delle province hanno dichiarato che nella fase di “allerta” hanno riferito in videoconferenza sul lavoro che stanno svolgendo per proteggere le persone e le risorse vitali, sulla preparazione dei centri di evacuazione e di trasformazione alimentare e sulla comunicazione attraverso vari canali.

Nelle province di Santiago de Cuba e Las Tunas, saranno protette rispettivamente 258.579 e 72.000 persone. Inoltre, 110.000 residenti saranno evacuati a Granma, 69.000 a Holguín e 139.914 a Guantánamo. In totale, quasi il 7% della popolazione cubana è in stato di allerta per Melissa, secondo i dati ufficiali.

Un uragano potenzialmente catastrofico

Il direttore di Insmet, Celso Pazos, ha specificato che Melissa è un uragano “ad alta intensità”, accompagnato da venti superiori a 200km/h e piogge intense, che rappresentano uno dei fattori “più pericolosi” di questo sistema, che causerà inondazioni una volta raggiunta la costa sudorientale cubana.

L’uragano Melissa si è rafforzato, raggiungendo venti massimi sostenuti di 265km/h, secondo l’ultimo avviso del National Hurricane Center (NHC). Questo nuovo dato pone uno scenario ad altissimo rischio per Cuba, così come per la Giamaica, che sarà la sua prima tappa nei Caraibi. “Melissa è un uragano di categoria 5. Si prevede che toccherà terra nel sud-est di Cuba come un uragano molto potente“, ha avvertito l’NHC.

Il bollettino include un’allerta uragano per le province cubane di Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo e Holguín, indicando che sono previste condizioni di uragano in quelle aree entro le prossime 36 ore. Inoltre, Las Tunas è sotto allerta per tempesta tropicale e altre regioni come le Bahamas e le Isole Turks e Caicos sono in allerta.

“Si prevede che le condizioni di tempesta tropicale inizino a Cuba orientale martedì. Si prevede che le condizioni di uragano inizino nell’area di allerta uragano entro martedì notte”.

Le autorità cubane sono state esortate ad accelerare i preparativi per proteggere vite umane e proprietà, soprattutto nelle zone costiere e montuose, dove l’impatto dei venti potrebbe essere amplificato.

Il precedente più recente a Cuba è la tempesta tropicale Imelda, che ha colpito la regione orientale alla fine dello scorso settembre con forti piogge, provocando due morti, diverse migliaia di sfollati, inondazioni, frane, fiumi straripati e crolli di case, tra gli altri danni.