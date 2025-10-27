Uragano Melissa, l’allarme del Premier della Giamaica: “rischiamo danni devastanti”

L’uragano Melissa si è rafforzato fino a diventare una tempesta di categoria 5 oggi, mentre cresce la preoccupazione per i danni che provocherà in Giamaica. Si prevede che inondazioni improvvise colpiranno la Giamaica tra oggi e domani con alcune zone dell’isola che riceveranno fino a 1000mm di pioggia, secondo il National Hurricane Center (NHC) degli Stati Uniti. Il servizio meteorologico consiglia alla popolazione di evitare di abbandonare i rifugi sicuri durante la tempesta, che raggiunto venti sostenuti a 281km/h. Il governo giamaicano ha emesso ordini di evacuazione obbligatoria per diverse zone dell’isola che si prevede subiranno gravi danni, tra cui la città di Port Royal.

L’uragano Melissa potrebbe devastare la Giamaica occidentale se colpisse la regione con tutta la sua forza, ha detto il Primo Ministro Andrew Holness in un’intervista alla CNN. La tempesta, attualmente a sud dell’isola, “probabilmente girerà verso nord, il che significa che potrebbe avere un impatto sulle nostre coste, più precisamente sull’estremità occidentale della Giamaica”, ha dichiarato Holness. “E se ciò dovesse accadere, e l’ho già detto, non credo che ci siano infrastrutture in questa regione in grado di resistere a una tempesta di categoria 5, quindi potrebbero verificarsi disagi significativi”.

Ordini obbligatori di evacuazione sono stati emanati dalle autorità della Giamaica in vista dell’arrivo dell’uragano Melissa, considerato dagli esperti l’uragano più potente formatosi finora nel 2025. Il governo della Giamaica ha anche ordinato evacuazioni per alcune parti della capitale Kingston, e l’intera isola è stata dichiarata “sotto minaccia”.