Uragano Melissa, l’occhio della tempesta stabilisce un nuovo record mondiale

Nessun segno di indebolimento per l’uragano Melissa, sempre più vicino ad abbattersi sulla Giamaica. È evidente una struttura del nucleo interno molto intensa e anche il radar continua a mostrare una tempesta stabile. Brutte notizie per i Paesi dei Caraibi che presto si troveranno sulla traiettoria di questa potente tempesta di categoria 5, con venti che oggi hanno raggiunto i 281km/h. Intanto, Melissa ha battuto il record mondiale per l’occhio di vapore acqueo geostazionario più secco (-4,4°C) mai osservato in un ciclone tropicale. Come mostra il grafico seguente, la temperatura media (linea nera) è stabile, ma questo attenua le perturbazioni (in rosso) dei mesovortici: è una buona indicazione di una struttura turbolenta del muro dell’occhio e di una continua intensificazione.

Negli uragani, un “occhio secco” si riferisce alla regione centrale con umidità minima dovuta all’abbassamento dell’aria secca (subsidenza), che crea condizioni di calma e limpidezza. Nelle immagini satellitari del vapore acqueo, mostra una temperatura di luminosità calda, che indica un’intensa subsidenza e la forza della tempesta. L’occhio di Melissa ha raggiunto una temperatura record di circa -4,4°C, a indicare un’estrema secchezza.